Komunisté lákali Dominika Haška. Ten za ně kandidovat do Senátu odmítl a ještě si ze strany utahoval

Praha Poznámka o nepříliš dobrém přerozdělování peněz ve sportu, kterou vůči Milanu Hniličkovi pronesl bývalý hokejový brankář Dominik Hašek v satirickém pořadu, způsobila pozdvižení. Šéf komunistů Vojtěch Filip na twitteru nabídl brankáři možnost kandidovat za KSČM do Senátu. Ten to odmítl a ještě si do strany rýpl.

Další bývalý olympionik v politice? Nevypadá to. Momentálně v poslanecké sněmovně působí dva. Bývalý skokan na lyžích Jakub Janda za ODS a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička za ANO. Nyní dostal trochu nečekanou nabídku i druhý ze zlatých brankářů z Nagana 1998.



Dominik Hašek v satirickém pořadu Šťastné pondělí na seznam.cz vytkl Hniličkovi, který se chystá vést Národní sportovní agenturu, špatné přerozdělování peněz, že prý on by to dokázal lépe. A toho se chytil šéf komunistů, který mu vzápětí nabídl možnost kandidovat za jeho stranu.

„Výtka Dominátora vůči Milanu Hniličkovi, že on by lépe rozděloval dotace pro sport nesedí. Nezpochybňuji kvality Dominika Haška a jeho zásluhy na českém hokeji. Ale jeho případné angažmá předpokládá aktivní zapojení do politiky. Pokud chce, nabízím kandidaturu za KSČM do Senátu,“ napsal Filip na svém twitterovém účtu.

Vstoupit do komunistické strany, ani za ni kandidovat, však Hašek neplánuje. Na dostaz iDnes.cz odpověděl stručně, že o to zájem nemá a to v současnosti ani za žádnou jinou politickou stranu.

Haška ovšem nabídka od komunistů pobavila a neváhal si z toho trochu vystřelit. „Tvl, myslím, že jsem se stal historicky prvním (bývalým) sportovcem reprezentantem, kterému bylo od 17.11.1989 veřejně (ale možná i jakkoli) nabídnuto členství v KSČM (dříve KSČ). Prosím historiky o kontrolu, zdali po dnešku držím primát, který mi už nikdo nevezme,“ zveřejnil na svém twittorovém účtu a připojil emoji se svatozáří.

Na jeho post brzy reagoval i samotný předseda KSČM, který mu připomněl, že mu nabízel něco jiného. „Vážený pane, v tomto prvenství nemáte. Také jsem vám nenabízel členství v KSČM, ale jen možnost kandidovat za KSČM do Senátu. Pokud o to máte zájem, tedy vstoupit do politiky,“ odpověděl mu a zároveň dodal: „KSČM vznikla v březnu 1990 a její historie je jistě lepší než jiných současných korupčních stran,“ stojí si za svým.



Kýženého efektu ovšem nedosáhl, Hašek si svou kandidaturu nerozmyslel.

Pětapadesátiletý držitel zlaté medaile ze zimních olympijských her v Naganu skončil s hokejem v roce 2011. Dříve působil například v Chicagu, Buffalu, Detroitu či Ottawě. Vítěz dvou Stanley Cupů v současnosti provozuje společnost, která nabízí energy drinky Smarty.