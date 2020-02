New York Za kopnutí soupeře si hokejista Zack Kassian z Edmontonu nezahraje v sedmi zápasech NHL. Ve čtvrtečním utkání s Tampou Bay se útočník Oilers po souboji u hrazení ocitl s Erikem Černákem na ledě a slovenského hráče kopl bruslí do hrudi. V pátek ho za to vedení ligy potrestalo, za zákrok ve hře dostal nejvyšší postih v sezoně.

„Držel mi nohu a snažil jsem se ji uvolnit," hájil se Kassian po zápase, v němž Edmonton v Tampě prohrál 1:3. Liga však uvedla, že jeho čin není ničím omluvitelný.

Devětadvacetiletý Kassian dostal v NHL disciplinární trest už počtvrté, naposledy musel vynechat dva lednové zápasy. Na platu nyní přijde o 166.463 dolarů (3,8 milionu korun), na led se může vrátit 29. února proti Winnipegu.