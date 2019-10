Kovářovi návrat do Plzně zhořkl. V rozstřelu neproměnil nájezd, Indiáni i přes výhru zůstávají druzí

PLZEŇ Hokejisté Plzně otočili v Lize mistrů odvetný souboj v základní skupině B s Zugem, před svými fanoušky zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech, ale zůstali na druhém místě. Duel již postoupených celků načal gólově David McIntyre. Oba góly domácích obstaral kanonýr Milan Gulaš, jenž zachránil Indiány v čase 58:29. V dresu švýcarského celku se na západ Čech vrátil útočník Jan Kovář. Od 19:45 bude ve skupině D bojovat o postupu do osmifinále na ledě Lausanne český šampion Třinec.

První třetina po bouřlivém přivítání reprezentační opory Kováře příliš vzruchu nepřinesla. Ve čtvrté minutě Hollenstein vychytal Mertla. Rob měl potom další slibnou příležitost až před přestávkou, ale bezbrankovým skórem nepohnul ani on.

Podařilo se to naopak hostům v nástupu do druhé třetiny. Devatenáctiletý útočník Matiášek chyboval ve vlastním pásmu a McIntyre po nahrávce Simiona překonal bekhendem strážce domácí branky Frodla. Ve 25. minutě mohl odpovědět Indrák, který se dostal do sóla, měl spoustu času na zakončení, s bekhendovým blafákem ale na Hollensteina nevyzrál.

Těsně před polovinou základní hrací doby se prostřídali gólmani Indiánů, na zbytek zápasu dostal prostor Kolář. Mimo branku pak namířili své pokusy Moravčík a Němec, v úvodu třetí dvacetiminutovky byl ve velmi dobré šanci Kodýtek, jenže Hollenstein těsný náskok Zugu uhájil.

V 54. minutě neměl švýcarský tým daleko k tomu, aby odskočil o dvě branky, Oehen po Kovářově nahrávce ale minul. V závěru sáhli Západočeši ke hře bez gólmana a Gulaš poslal parádní ranou z kruhu zápas do prodloužení. Více než polovinu z nastavované pětiminutovky strávili Plzeňští v oslabení, ale těžké chvilky zvládli.

Nájezdy načal neúspěšně Kovář a až v šesté sérii se při svém druhém pokusu prosadil jako první z exekutorů Gulaš. Lindberg odpovědět nezvládl.



Hokejová Liga mistrů - skupina B:

HC Škoda Plzeň - EV Zug 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 59. Gulaš (Eberle, Moravčík), rozhodující sam. nájezd Gulaš - 22. McIntyre (Simion, Bachofner). Rozhodčí: Jefremov (Kaz.), Pešina - Lhotský, J. Svoboda (všichni ČR). Vyloučení: 4:1. Bez využití. Diváci: 5832.

Sestava Plzně: D. Frodl (30. K. Kolář) - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík - Gulaš, Mertl, Pour - Eberle, Roman Vlach, V. Němec - Indrák, Kodýtek, P. Straka - Kolda, M. Heřman, Rob - Matiášek. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.