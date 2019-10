Kubalík vstřelil v NHL druhý gól, Kämpf a Kempný si připsali asistenci

New York Útočník Dominik Kubalík vstřelil po asistenci Davida Kämpfa druhý gól v sezoně, ale neodvrátil prohru hokejistů Chicaga v nedělním utkání NHL 3:5 s Washingtonem. V dresu vítězů si připsali jednu asistenci obránci Michal Kempný a John Carlson, který vede s 18 body produktivitu soutěže.

Carlson po střele Kempného od modré čáry sebral puk u pravého mantinelu a po jeho křížném pasu zvýšil Alexandr Ovečkin ve 44. minutě náskok Washingtonu na 3:1. Americký obránce tím vylepšil svou bilanci na tři branky a 15 přihrávek a je třetím bekem v historii soutěže, který nasbíral v úvodních deseti zápasech sezony alespoň 18 bodů. Před ním to dokázali jen legendární hráči Bobby Orr a Paul Coffey.

„Myslím si, že je v tom kus štěstí. Šance se tvoří a někdy se z nich dávají góly, jindy to nepadá. Zrovna teď mě kluci nacházejí v dobrých pozicích a také z mých přihrávek často skórují,“ řekl Carlson. Kempný o něm nedávno prohlásil, že se jednou může stát vítězem Norrisovy trofeje, kterou dostává nejlepší obránce soutěže v sezoně.

Chicago se ale nevzdalo a brzy snížilo. Kämpf si vyměnil puk s Brandonem Saadem, jehož bekhendový pokus dorazil do odkryté branky Kubalík. Český útočník byl gólem odměněn za aktivitu, v zápase vyslal deset střel a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Patrick Kane z přečíslení dva na jednoho vyrovnal, ale Tom Wilson strhl v 52. minutě vedení opět na stranu Washingtonu. Výhru zpečetil trefou do prázdné branky Lars Eller.

„Většinu zápasu jsme diktovali tempo hry, ale nebyli jsme za to odměněni. Tak to v hokeji někdy chodí. I když hrajete, co chcete, nebo podáte dokonalý výkon, výsledek tomu neodpovídá. Na tomhle výkonu ale můžeme stavět,“ prohlásil útočník Chicaga Drake Caggiula. Hlavní překážkou pro domácí byl brankář Washingtonu Braden Holtby, který zneškodnil 41 střel. V dresu poražených si odbyla debut trojka posledního draftu Kirby Dach.

Brankář Calgary David Rittich, který v sobotu nedochytal zápas v Los Angeles, dostal volno a skvěle ho zastoupil Cam Talbot. Kanadský gólman se stal první hvězdou zápasu v Anaheimu, v němž kryl 29 střel a dovedl Flames k výhře 2:1. Domácí sice vedli trefou Jakoba Silfverberga, ale Michael Stone a Mikael Backlund skóre otočili.

„Každý převzal zodpovědnost za minulou prohru a to se odrazilo na výkonu. Líbilo se mi, s jakým nasázením jsme hráli, a jak jsme pečlivě bránili v našem pásmu,“ řekl Talbot, který si připsal první výhru v dresu Calgary. „Když nás zatlačili, Talbot byl na svém místě a podržel nás. Chytá úžasně, hodně mu věříme. Jakmile budeme hrát více zápasů v krátkém sledu, šanci zase dostane,“ řekl kouč Bill Peters.

Minnesota porazila v odvetě Montreal 4:3. Hlavní hvězdou zápasu byl vyhlášen Jason Zucker, který si připsal gól a přihrávku, a svým výkonem se omluvil za nešťastný výrok po minulém utkání. Hráči si tehdy vyříkávali mezi sebou špatný start do soutěže, Wild byli před nedělním utkání s dvěma body poslední. Zucker poté pronesl, že všichni musí být lepší včetně trenéra Bruce Boudreaua.

„Neměl jsem žádný důvod ho jmenovat. Neměl jsem to dělat, je to moje chyba. Omlouvám se Bruceovi,“ kál se Zucker. „Mým záměrem bylo sdělit, že každý musí hrát lépe, dělat pro tým více a být zodpovědný. To platilo z 99,9 procenta na hráče,“ podotkl útočník Wild.

Paul Maurice jako sedmý trenér v historii NHL nasbíral 700 výher. K jubilejnímu vítězství mu pomohl hlavně brankář Connor Hellebuyck, který chytil všech 28 střel, neinkasoval ani v rozstřelu a dovedl Winnipeg k výhře 1:0 po nájezdech nad Edmontonem. V penaltovém dramatu se prosadili Kyle Connor a Patrik Laine.