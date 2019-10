Plekanec se vrací do Kladna na místo činu. ‚Nemáme se čeho bát‘, burcuje před zápasem s Brnem Jágr

Kladno Souboj dvou kamarádů a velikánů českého hokeje, kteří na jaře vydatně pomohli Rytířům po pěti letech zpátky mezi elitu, nabídne úterní dohrávka 11. kola extraligy mezi Kladnem a Brnem. Zatímco Jaromír Jágr obléká nadále dres Středočechů, další útočník Tomáš Plekanec bude tentokrát hájit barvy Komety. V předehrávce 32. kola přivítá Hradec Králové obhájce titulu Třinec. Oceláři vedou tabulku právě před Brnem, ale jen díky lepšímu skóre.

Kladno je dvanácté, v neděli prohrálo v Mladé Boleslavi 3:6. „Určitě by se nám v úterý doma proti Brnu, které je na špici, hrálo líp, kdybychom poslední zápas vyhráli. Samozřejmě respektujeme sílu soupeře, na druhou stranu se není čeho bát. Dokázali jsme doma porazit dobrá mužstva. Záleží na tom, jak k tomu přistoupíme a jak budeme hrát. Musíme se vyvarovat chyb, kterých děláme spoustu a pak za ně pykáme. Musíme si uvědomit, že tady ti hráči jsou dobří a za každou chybu tě potrestají. Nejdeme si zahrát PlayStation, ale jdeme vyhrát,“ prohlásil Jágr.

Zopakoval, že ze všeho nejdůležitější je výkon Rytířů. „Neřeším soupeře, kteří k nám jedou. Samozřejmě jsou to výborná mužstva, ale vždycky se dívám na to naše, jak hrajeme a jak k tomu přistupujeme, kde děláme chyby. Když se těch věcí vyvarujeme, jsme schopní porazit kohokoliv. A tomu věřím, i když se možná spousta lidí bude smát, ale na konci sezony uznají, že jsem měl pravdu,“ uvedl Jágr.

Jaromír Jágr z Kladna po vstřelené brance.

Kometu po sérii úspěšných zápasů čeká cesta do Kladna. Osobní příchuť bude mít duel nejen pro Plekance, jenž na jaře pomohl mateřskému klubu do extraligy, ale i pro trenéra Petra Fialu, který za Kladno rovněž hrával. „Kladno už není tím otloukánkem jako na začátku sezony. Přišel dobrý brankář, ten jim hodně pomáhá. Mají užší hřiště, jsou na takový led zvyklí, puky cpou do brankového prostoru, nečeká nás nic snadného,“ řekl Fiala.

V televizním přenosu bude moci sledovat pikantní souboj kamarádů Jágra a Plekance celá republika. „Kladno má výhodu v tom, že může svoji pětku stavět na led až jako druhé, takže my to těžko můžeme plánovat, zda se tito dva budou na ledě potkávat,“ řekl Fiala. „Nejedeme se ale jen podívat na Jardu, Kladno má i další kvalitní hráče,“ zdůraznil kouč Komety s tím, že nechce atraktivní souboj zúžit jen na dvě velké osobnosti. Chybět mu budou stále dlouhodobě zranění Mueller a obránce Baranka.

Hradec Králové po dobrém vstupu do sezony v poslední době polevil a před svými diváky v posledních dvou vystoupeních nebodoval. Stejně jako Kladno dostal i tým Mountfieldu v neděli šest gólů a prohrál se Zlínem (5:6). „Z naší strany tam byla křeč. Bylo to nervózní a chtěli jsme až moc. Přemíra snahy pak někdy škodí. A dostat doma šest gólů, to je trestuhodné, na pět vstřelených prostě musíte doma vyhrávat,“ konstatoval obránce Petr Zámorský.

Zleva Libor Hudáček a Michal Birner (oba z Liberce) oslavují gól.

„Padla teď na nás nějaká deka, která padne občas na každého. Je dobře, že to můžeme napravit tak brzy proti kvalitnímu soupeři, kterému se daří. Teď se pozná síla toho týmu. Musíme z toho ven tvrdou prací, být trpěliví a věřit, že to přijde. Proti Třinci je třeba vycházet z obrany, vepředu se pak něco otevře. Bylo by super, kdybychom dali první gól a šli do vedení. Hlavní je odmakat celých šedesát minut,“ zdůraznil Zámorský.

Zápas bude zajímavý i s ohledem na vzájemný souboj z konce září, kdy pod Javorovým vrchem nedosáhli Východočeši ani na bod, ačkoli domácí celek drtivě přestříleli 35:12. „Myslím, že Hradec bude chtít odčinit porážku 0:4 z toho posledního střetnutí. Očekávám, že to bude urputný zápas jako vždy v Hradci. Jsou to s nimi hodně těžké a vyrovnané zápasy. My musíme navázat na výkony z posledních zápasů,“ řekl třinecký útočník Michal Kovařčík.

Zpět v sestavě je uzdravený Kundrátek, chybí naopak jiný bek Roth a dlouhodobě zraněný útočník Martin Růžička.