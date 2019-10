Volných trenérů na trhu je pět, Růžička je jedním z kandidátů trénovat Litvínov, připustil Šlégr

Litvínov Jedna z největších trenérských person bude mít možná konečně práci. Vladimír Růžička jedná o angažmá v Litvínově. „Je jedním z kandidátů,“ prozradil Jiří Šlégr, šéf předposledního celku hokejové extraligy.

Litvínov prožívá mizerný vstup do sezony a vedení po poslední domácí prohře 3:4 s Olomoucí došla trpělivost. Na pořadu dne je intenzivní vyjednávání o novém trenérovi. „Pracujeme na tom,“ potvrdil redakci iDNES.cz Šlégr, jenž mužstvo dosud vedl.

Návrat Růžičky do Litvínova byl ve hře už během léta, ale nakonec z něj sešlo. Teď je k němu ovšem o poznání blíž, černožlutí nutně potřebují silnou osobnost, která dokáže rychle zapůsobit.

„Nový trenér by měl přinést především potřebný impuls, protože výkony nejsou tak zlé, jen nám něco chybí. I v neděli s Olomoucí jsme měli v první třetině jasnou převahu, ale nevstřelíme gól. Potřebujeme větší drajv do brány, víc se o to poprat,“ říká Šlégr, jenž nepočítá s tím, že by na střídačce zůstal jako asistent.

Kromě Růžičky však jedná ještě s dalšími kouči, při rozhodování totiž bude záležet na více faktorech. Šlégr přiznal, že mezi nimi je i Karel Mlejnek, o nějž se zajímal už během léta. Tehdy však k dohodě nedošlo i kvůli tomu, že asistent u reprezentace dával přednost práci v mateřském Sokolově, kde působí i jako manažer.



Trenér Chomutova Vladimír Růžička.

„Těch trenérů je celkem pět, sám víte, jací jsou na trhu. Chtěli bychom mít situaci vyřešenou co nejdřív,“ doplnil Šlégr.

Kdo by tedy připadal v úvahu? Do Litvínova by zapadal například Miloš Hořava, jenž je podepsaný pod historickým titulem, na sever Čech by mohl zamířit i Václav Sýkora nebo Vladimír Kýhos. Bez práce je Josef Jandač, ten se však po konci v Rusku nikam nežene.

Litvínov vyhrál jen tři zápasy a vedení připustilo, že kromě trenérské změny uvažuje také o hráčských trejdech.