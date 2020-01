Kubalík zařídil Chicagu dvěma góly výhru, Chytil získal dva body

New York Útočník Dominik Kubalík se zasloužil v NHL dvěma góly o výhru Chicaga 4:2 nad Anaheimem a v tabulce střelců nováčků se dotáhl na vedoucího Victora Olofssona z Buffala. Oba mají na kontě 16 tref. Jakub Vrána dal jedinou branku Washingtonu, který doma podlehl New Jersey 1:5. New Yorku Rangers nestačily gól a přihrávka Filipa Chytila a prohrál v St. Louis 2:5.

Chicago prohrávalo od čtvrté minuty, když Ondřej Kaše získal u zadního mantineu puk a poslal ho před branku skórujícímu Maxu Jonesovi. Brzy vyrovnal Jonathan Toews a Kubalík, první hvězda zápasu, překlopil v prostřední třetině dvěma pohotovými dorážkami vedení na stranu Blackhawks. Anaheim na začátku poslední části snížil, ale za minutu a půl stanovil konečnou podobu výsledku Olli Määttä střelou od modré čáry. U gólu mu asistoval David Kämpf.

VIDEO: Jako Smith či Brodeur. Brankář Rinne vstřelil v NHL branku přes celé hřiště Vrána vstřelil dvacátý gól sezony, kterým v polovině zápasu snížil v přesilové hře na 1:3. Předchozích devatenáct tref dosáhl český útočník v rovnovážném stavu hráčů na ledě a je v této statistice NHL na děleném třetím místě s Davidem Pastrňákem. Za čtyři minuty ale Nico Hischier svým druhým zásahem v utkání vrátil New Jersey tříbrankový náskok a Devils si už překvapivou výhru nenechali vzít. Chytil otevřel ve druhé minutě skóre nenápadnou střelou z levého kruhu, ale na začátku prostřední části už Rangers prohrávali 1:3. Dvacetiletý útočník, který si připsal v této sezoně více gólů než asistencí (11+5), poté ukázal, že umí i tvořit hru. Chytil našel od zadního mantinelu přihrávkou přes dva obránce Bretta Howdena, jemuž na hranici brankoviště stačilo jen nastavit hokejku a usměrnit puk do prázdné branky. St. Louis ale kontrovalo dvěma zásahy a v čele soutěže se bodově srovnalo s Washingtonem a Bostonem, který zvítězil na ledě New Yorku Islanders 3:2 v prodloužení. Bruins uspěli i bez bodového příspěvku Pastrňáka, který vyšel naprázdno poprvé po dvanácti zápasech. Havířovský rodák během série získal devatenáct bodů (9+10).