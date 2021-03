Palát dal v NHL vítězný gól, Zachova bodová série skončila

New York Hokejový útočník Ondřej Palát vstřelil v NHL rozdílový gól Tampy Bay při výhře 2:0 v Dallasu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. V dalších sedmi utkáních úterního programu bodoval z českých hráčů už jen Martin Nečas, který pomohl jednou přihrávkou k vítězství Caroliny 4:2 v Nashvillu. Bodová série Pavla Zachy skončila na čísle deset, když vyšel naprázdno při prohře New Jersey 1:2 s New Yorkem Islanders.

Rittich pochytal všechny střely Toronta, bodovali Palát i Rutta Palát otevřel skóre v osmé minutě z přesilové hry a devátou trefou sezony se v tabulce střelců českých hráčů vyrovnal vedoucímu Davidu Pastrňákovi z Bostonu. Rodák z Frýdku-Místku se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči. Pátou výhru Tampy v řadě pojistil Yanni Gourde při závěrečné hře Dallasu bez brankáře. Gólman Andrej Vasilevskij kryl 28 střel, připsal si třetí nulu v řadě a jeho neprůstřelnost už trvá 200 minut a 45 sekund. Nečas, který v předchozích dvou zápasech rozhodl o výhrách Caroliny v prodloužení a nájezdech, připravil první gól utkání. Český centr využil ztráty puku obránce Nashvillu ve svém pásmu a přihrávkou od levého mantinelu našel před brankou úplně volného Sebastiana Aha, který nezaváhal. Hurricanes zvýšili své vedení až na 3:0, ale domácí duel ve třetí třetině dvěma góly zdramatizovali. Hosty uklidnil až při power play soupeře Aho. Nečas rozhodl v NHL nájezdy, skórovali i další čtyři čeští hráči Zacha měl před utkáním nejdelší bodovou sérii ze všech hráčů v lize a připsal si během ní dvanáct bodů (4+8). Českého centra zastavili až Islanders a Zacha byl navíc na ledě u prvního gólu soupeře, který dal ve 42. minutě z protiútoku Oliver Wahlstrom. Náskok hostů zvýšil o chvíli později Anders Lee a Miles Wood jen v závěrečných sekundách utkání připravil o čisté konto Semjona Varlamova.