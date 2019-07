Plekanec? Je to naše hlavní letní téma, doufáme, že přijde, zní z Komety

PRAHA První část letní přípravy mají hokejisté Komety Brno za sebou. Až za tři týdny začne ta druhá, už s přípravnými zápasy, doufá jejich trenér Petr Fiala v rozšíření týmu také o Tomáše Plekance.

„To je jediné jméno, o kterém se ještě povídá,“ řekl Fiala předtím, než se brněnští hokejisté rozjeli po dovolených. Na ledě se znovu sejdou 22. července. O čem ještě nový trenér Komety mluvil?



O dojmu z tréninku

Unavení hráči jsou, ale zranění nemají. Všechno dopadlo tak, jak mělo, udělali jsme, co bylo potřeba, kluci pracovali s chutí. I Honza Hruška po operaci ramene pokročil v rekonvalescenci tak, že by s námi na ledě mohl začít. Doteď trénuje individuálně.

O případných dalších změnách

Jestli vůbec nějaká bude, tak předpokládám, že maximálně jedna. Nevím o tom, že by posilování mělo přijít v nějakém masivnějším měřítku. Určitě bychom chtěli, aby ti kluci, kteří tolik nehráli, případně nehráli vůbec, svoji šanci dostali. Kdyby přišla další nová jména, zase by to měli složitější.

Tomáš Plekanec pomohl Kladnu k návratu do extraligy.

O Plekancovi

Tohle jméno tady padalo, na tom se nic nezměnilo. Kdyby mělo všechno vyjít a Tomáš byl s námi 22. července na ledě, byli bychom rádi. Jestli to tak ale vyjde, to vám teď neřeknu.

O Muellerovi

Nepředpokládám, že by některý z hráčů neměl na led přijít. Peter (Mueller) se zajímal o to, kdy se začíná. Vím, že jeho manželka je v jiném stavu, bude rodit a Peter nám z toho důvodu na podzim bude nějakou dobu chybět, ale že by měla rodit 22. července, to myslím ne. Všichni, kteří měli individuální přípravu, tady budou.

O gólmanech

V mých očích bylo důležité, že se vrátil Marek Čiliak a prodloužil smlouvu. Post jedničky tím máme daný.

O počtu praváků v obraně

Máme jednoho, tak to prostě je. Vím, že ideální je mít dva, ale máme šikovné praváky v útoku a jejich největší využití je na přesilovce. S tím se nějak popasujeme. Že není další pravák, ještě neznamená, že musíme nějakého rychle sehnat. Měli jsme zájem o Pyrochtu, jevil se nám jako mladý a perspektivní bek, a ten tady je. I když je levák. Pokud by někdo přicházel, tak na to, na jakou stranu drží hokejku, bychom se neohlíželi. Ano, pokud by to byl pravák, bylo by to jen dobře, ale držení hole není důležitější než to, jak nám daný hráč pomůže.