Pojištění svého kapitána. Spartě mohu vše splatit zpátky, těší Řepíka

Praha Hokejový útočník Michal Řepík bude i nadále oblékat dres Sparty. Jedenatřicetiletý hráč podepsal s Pražany novou tříletou smlouvu, současný kapitán a nejproduktivnější hráč týmu by tak za Spartu měl hrát do konce sezony 2022/23.

„Jsme spokojení s jeho výkony nejen na ledě, ale také v kabině. Našli jsme v něm toho pravého lídra,“ uvedl sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu.

Rodák z Vlašimi se do mateřského klubu vrátil před sezonou a aktuálně má na kontě 16 gólů a 13 asistencí. V týmové produktivitě je první. „Svým přístupem k zápasům i tréninkům jde příkladem celému týmu. Je to ten správný kapitán, kolem kterého chceme stavět mužstvo do dalších sezon,“ řekl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Rozhodnutí vrátit se do Sparty si pochvaluje i sám hráč. „Jsem rád, že jsem se vrátil do týmu, kde jsem hokejově vyrostl. Teď mohu Spartě vše splatit zpátky. V Praze je moje rodina moc spokojená. Nemusel jsem se dlouho rozmýšlet, moc rád jsem se dohodl na dlouhodobějším kontraktu,“ řekl Řepík.