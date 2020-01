Z nezájmu až do finále. Hokejový Hradec Králové Ligu mistrů minulé roky přehlížel, teď bude hrát o pohár

Hradec Králové Před dvěma lety hleděl hokejový Hradec Králové na Ligu mistrů s opovržením, majitel Miroslav Schön dokonce prohlásil, že Mountfield HK má za cíl v soutěži co nejrychleji skončit a naplno se věnovat domácí extralize. V této sezoně však východočeský klub změnil názor a dostal se až do finále, kde vyzve na domácím stadionu švédskou Frölundu.

„Tento rok k tomu přistupujeme se vší vážností a zodpovědností. Postupu do finále si moc vážíme. Chtěli jsme v Lize mistrů dojít daleko a od začátku jsme se k tomu upínali,“ líčí asistent trenéra Tomáš Martinec s tím, že klub chce uspět v obou soutěžích. „Měli jsme poměrně těžkou skupinu a v play off vynikající soupeře, takže postup do finále je obrovským úspěchem celého českého hokeje,“ ujišťuje.



Oproti fotbalu stále popelka

Jenže v extralize zatím Hradec nehraje podle představ a aktuálně drží deváté místo, jež stačí po základní části na předkolo play off. Vedení ambiciózního klubu na začátku ledna reagovalo na neodpovídající výsledky mužstva pozastavením výplat. „Chtělo to jenom hráče nějak víc nakopnout. Všichni si uvědomují, že se Hradec Králové musí pohybovat v tabulce výše, výkony tomu do té doby neodpovídaly, a proto vedení sáhlo k tomuto kroku,“ vysvětluje hlavní trenér Vladimír Růžička, který k týmu přišel loni na konci října. Bližší informace k vývoji však neuvedl a vedení klubu na dotaz LN nereagovalo.

Finance podporují i ambice uspět v Lize mistrů, odměny za postupy jdou nahoru. Letos vítěz šestého ročníku získá na prize money celkem 425 tisíc eur (téměř 11 milionů korun), Hradec má jako finalista jistých už 265 tisíc eur.

Trénink hradeckých hokejistů pod vedením nového trenérského dua.

Do mnohem slavnější fotbalové obdoby to však má stále propastně daleko. Pro srovnání: fotbalová Slavia za postup do hlavní fáze Ligy mistrů vyinkasovala 15,25 milionu eur (391 milionů korun), přičemž celková dotace Champions Hockey League není ani sedminová (2,34 milionu eur). Rozdíl je markantní, hokejová Liga mistrů se však po úvodní velké nedůvěře snaží zlepšovat na všech frontách.

Zajímavou novinkou pro české týmy je finanční příspěvek od domácího svazu. Každý účastník evropského poháru dostal půl milionu korun na náklady spojené se soutěží. Dobré výsledky v Lize mistrů pak zvyšují koeficient české extraligy a ovlivňují počet zástupců pro následující ročníky. Ti budou i díky hradeckým úspěchům příště opět čtyři.

„Liga mistrů se stává atraktivnější, hrají tam vyrovnané celky, však i velšský Cardiff působil velmi kompaktně a porazil nás. Jde o prestiž celého českého hokeje, je to značka, která se musí budovat,“ dodává Martinec.

Ve finále proti obhájci

Jeho celek se 4. února může stát prvním českým týmem, který na trofej v Lize mistrů dosáhne. Před třemi lety už byla stejně blízko Sparta, která však Frölundě podlehla 3:4 po prodloužení. Východočeši narazí na stejného soupeře, který usiluje už o čtvrtý triumf ze šesti ročníků, budou mít však výhodu domácího prostředí.

„Všichni pořád tvrdí, jak nestíháme bruslařsky. Když si ale vezmu čistě naše zápasy v Lize mistrů, nikdo nás nepřehrál. Všichni soupeři měli obrovský problém s naší hrou ve středním pásmu, nemohli se tam dostat. Vůbec si s tím nevěděli rady, nebyli na tuhle hru připraveni. Obecně říkám, že je na tom český hokej ve srovnání s Evropou velmi dobře,“ tvrdí optimisticky Růžička a věří, že se to za dva týdny potvrdí.