Sezona NHL bez švédské stálice. Lundqvista trápí potíže se srdcem, konec kariéry zatím není variantou

Washington Hvězdný hokejový brankář Henrik Lundqvist má neupřesněné potíže se srdcem a vynechá příští sezonu v NHL, v níž měl po patnácti letech v New York Rangers chytat za Washington. Kariéru osmatřicetiletý Švéd zatím nekončí.

Lundqvist uvedl ve videu na sociálních sítích, že se v minulých týdnech podrobil různým testům srdce.

„Po spoustě diskuzí s lékaři po celé zemi a poté, co jsem tento týden dostal poslední výsledky, se bohužel tuto sezonu nebudu moci připojit k týmu. Stále je pro mě těžké to všechno přijmout a je to svým způsobem šok, abych byl upřímný,“ řekl vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL za rok 2012.



Dodal, že riziko hrát v současném stavu by bylo příliš vysoké. „Příští měsíce strávím tím, že se budu snažit zjistit, co by bylo nejlepší udělat dál,“ řekl.

Lundqvist podepsal v říjnu s Washingtonem roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů, poté co bylo zjevné, že Rangers budou spoléhat na výrazně mladší gólmany Alexandara Georgijeva a Igora Šesťorkina.

V Capitals se chtěl mistr světa z roku 2017 a olympijský vítěz z roku 2006 pokusit získat Stanley Cup, jenž mu jako poslední ve sbírce velkých hokejových úspěchů chybí.



Washington jeho rozhodnutí nehrát podpořil. „Zdraví našich hráčů je pro nás to nejdůležitější, takže podporujeme Henrikovo rozhodnutí,“ uvedli Capitals. Lundqvist v týmu z amerického hlavního města nahradil Bradena Holtbyho, jenž zamířil do Vancouveru, a měl vytvořit dvojici s mladým Rusem Iljou Samsonovem.

V NHL působil Lundqvist dosud pouze v Rangers, v jejichž dresu odchytal 887 zápasů základní části a dalších 130 v play off. V roce 2014 dovedl newyorský klub do finále Stanley Cupu, v němž ale Rangers nestačili na Los Angeles Kings.

V historických statistikách NHL patří Lundqvistovi šesté místo v počtu výher (459), před ním jsou jen kanadští brankáři. Do elitní desítky se řadí i v počtu zákroků, kde je sedmý (23.509).