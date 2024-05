Připravujeme podrobnosti...

Kanada chce vylepšit dojem po hrůzné závěrečné třetině právě s Rakouskem, ve které ztratila pětibrankový náskok. V cestě jí ale znovu stojí houževnatý soupeř. Norové podali slušné výkony proti ostatním favorizovaným celkům pražské skupiny, navíc v úterý poprvé vyhráli, když zdolali 2:0 Dány.

Tým v čele s kapitánem Johnem Tavaresem si musí dát pozor na tvořivou dvojici Mats Zuccarello a Patrick Thoresen (oba 0+4) i mladičkého střelce Michaela Brandsegga-Nygarda (2+0).

Bodový přísun favorité tradičně očekávají od Connora Bedarda (5+1), nejlepším nahrávačem týmu je další talent Olen Zellweger (0+4). S jejich přispěním by Kanada neměla opakovat loňskou prohru 2:3 po samostatných nájezdech.

Kanada Kanada : Norsko Norsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Góly:

11:50 Tanev (Guhle, McBain)

22:16 Mangiapane (Byram, Oleksiak)

46:37 Cozens

58:30 McCann (Daws) Góly:

42:47 Solberg (E. Salsten, Steen) Sestavy:

Daws (Hofer) – Power, Parayko, Byram, Oleksiak, Guhle, Severson, Zellweger – Hagel, Dubois, Tavares (C) – Bunting, Cozens, Mangiapane – Guenther, Paul, Bedard – McBain, McCann, Greig – Tanev. Sestavy:

Haukeland (Arntzen) – Johannesen, Solberg, Hansen, Nørstebø, Krogdahl, Kåsastul, Engebråten – Pettersen, Brandsegg-Nygård, Thoresen (C) – H. Salsten, Martinsen, E. Olsen – Steen, Berg-Paulsen, Vikingstad – T. Olsen, E. Salsten, Rønnild – Vesterheim. Rozhodčí: Kaukokari (FIN), Schrader (GER) – Hynek (CZE), Nikulainen (FIN) Počet diváků: 16 418 Přejít na on-line reportáž

Úřadující olympijští vítězové si připsali druhou porážku ze čtyř utkání na turnaji. Tu první jim nachystala v úvodním duelu česká reprezentace, která vyhrála nad Finy 1:0 po samostatných nájezdech.

Rakušané jsou po úvodní porážce s Dánskem postrachem favoritů. Švýcarsku podlehli 5:6 gólem v oslabení až 51 sekund před koncem. Proti Kanadě získali bod, když ve třetí třetině vyrovnali z 1:6 na 6:6 a nakonec prohráli 6:7 v prodloužení.

V 15. zápase s Finskem Rakušané poprvé vyhráli. Dosud proti nim měli na kontě vedle 13 porážek jen remízu 3:3 z mistrovství světa v Petrohradu v roce 2000 a skóre 24:76.

„Pocity nejde ani popsat. Finsko je vynikající hokejová země a myslím, že porazit je na mistrovství světa je to nejlepší, co se rakouskému hokeji podařilo za hodně dlouhou dobu. Jsme na náš tým velice hrdí,“ řekl novinářům po utkání Baumgartner. „Myslel jsem, že už bylo po siréně, ale nebylo. Dvě desetiny, to je těsné. Těsnější to být nemůže.“

Finové se ujali vedení po třech minutách. Iiro Pakarinen vyhrál u zadního mantinelu souboj se Stevenem Strongem a Saku Mäenalanen po jeho přihrávce překonal Davida Kickerta.

V deváté minutě favorit zvýšil díky Oliveru Kapanenovi, který se trefil z otočky z pozice mezi kruhy k levé tyči. Dvacetiletý nováček na velké mezinárodní akci si polepšil na šest branek ze čtyř utkání a dostal se do čele střelecké tabulky turnaje.

Steven Strong z Rakouska v souboji o puk s Finem Oliverem Kapanenem.

Ve 24. minutě se Rakušané dočkali snížení, po přihrávce Thomase Raffla překonal Harriho Säteriho Mario Huber. Rakušané měli možnost vyrovnat ve dvou přesilových hrách v rychlém sledu po vyloučení Kapanena a Juusa Riikoly.

Ve 45. minutě se sice při trestu Patrika Puistoly radovali z gólu, ale předčasně, protože trefu Dominica Zwergera sudí Tobias Björk a Michael Tscherrig neuznali kvůli postavení kapitána Raffla v brankovišti.

Kouč Rakouska Roger Bader si vzal ještě trenérskou výzvu a jeho tým se pak musel bránit v oslabení. V 50. minutě už smazal ztrátu střelou od modré čáry pod horní tyč obránce Thimo Nickl. Rakušané se ubránili při vyloučení Bernda Wolfa a potom mohl rozhodnout Jusso Riikola, jehož ránu vytěsnil se štěstím držadlem hole Kickert. Místo toho se radoval soupeř. Baumgartner si vybruslil v útočném pásmu zpět k modré čáře a jeho nahození přes clonu zapadlo k levé tyči za Säteriho.

„Když dali svůj první gól, už jsme se nedokázali vrátit do hry. Takový je prostě hokej. Odvedli výbornou práci a byli za to na konci odměněni,“ uvedl finský kapitán Mikael Granlund. „My tady nepodceňujeme nikoho. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Hrají na turnaji velmi dobře,“ dodal Granlund.

Finsko Finsko : Rakousko Rakousko 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) Góly:

2:51 Mäenalanen (Pakarinen, Vittasmäki)

8:06 Kapanen (Riikola, Kaski) Góly:

23:36 M. Huber (Raffl, Nissner)

49:51 Nickl (Nissner, M. Huber)

59:59 Baumgartner (Haudum, Ganahl) Sestavy:

Säteri (Larmi) – Määttä, Lehtonen, Rissanen, Kaski, Saarijärvi, Riikola, Vittasmäki, Mattila – Innala, Puustinen, Granlund (C) – Puljujärvi, Kapanen, Oksanen – Jääskä, Puistola, Hyry – Björninen, Mäenalanen, Pakarinen. Sestavy:

Kickert (Höneckl) – Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Zündel, Stapelfeldt – Raffl (C), Nissner, M. Huber – Schneider, Zwerger, Rossi – Ganahl, Haudum, Baumgartner – Rohrer, Thaler, P. Huber. Rozhodčí: Bjork (SWE), Tscherrig (SUI) – Wyonzek (CAN), Zunde (LAT) Počet diváků: 15 387 Přejít na on-line reportáž