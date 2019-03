Stojí za nejhorším výsledkem Magnitogorsku. Nechci se hodnotit, říká Jandač

Magnitogorsk/Praha Dvouletá smlouva s Magnitogorskem mu má platit ještě jednu sezonu, zatím však zůstává otázkou, jestli se tak skutečně stane. Český trenér Josef Jandač totiž vypadl s Metallurgem z play off KHL už v osmifinále, což je pro ambiciózní hokejový klub zklamáním. „Chtěl bych zůstat a navázat na svou práci,“ přeje si kouč.

Po základní části Kontinentální ligy sice Magnitogorsk skončil na třetím místě ve Východní konferenci, sérii play off se šestou Ufou však ztratil poměrem 2:4 na zápasy. Za jedenáct let existence soutěže je to nejhorší výsledek klubu, který KHL ve dvou případech opanoval.

„Vyřazovací boje se nám nepovedly, ale v základní části jsme předváděli dobrý hokej,“ citoval Josefa Jandače server KHL.ru. Metallurg vyhrál před startem play off pět utkání z šesti, proti Ufě ale poté zvítězil jen dvakrát.

„Úspěšnost je na posouzení vedení klubu, sám bych se hodnotit nechtěl. Pokud by to ale záviselo na mně, rád bych zůstal a svou práci dokončil. V Magnitogorsku se mi líbí,“ doufá bývalý trenér české reprezentace nebo pražské Sparty.

Zbylo nám méně sil než soupeři, řekl Jandač

O jeho dalším osudu v ruském klubu by se mělo rozhodnout během tohoto týdne. „S generálním manažerem Gennadijem Veličkinem jsme domluvení, že to probereme. Sice tady mám smlouvu ještě na rok, nedokážu ale v tuhle chvíli říct, jestli na to opravdu dojde,“ nebyl si jistý Jandač.

Sezonu jeho svěřencům ukončil šestý duel proti Ufě, který Metallurg ztratil minulý čtvrtek 2:3 po prodloužení. Magnitogorsk přitom do závěru utkání vedl, jenže soupeř 46 sekund před koncem srovnal a v prodloužení skóre otočil.

„Velkou roli v nezdaru hrálo to, že Ufě v posledních zápasech před play off o nic nešlo a pošetřila síly. My jsme bojovali o třetí příčku až do konce. Ale to samozřejmě nemůže být omluva,“ nechtěl se schovávat Jandač.

Brzký konec je však velkým zklamáním pro něj i tým. Dosud nejhorším výsledkem bylo vyřazení v osmifinále před šesti lety, kdy Magnitogorsk skončil rovněž po sérii s Ufou. Tehdy se však série rozhodla až v sedmém střetnutí, tedy o zápas později než tentokrát.

„Neměl jsem po poslední prohře žádný dlouhý proslov. Kluci byli úplně mrtví, i nám trenérům bylo těžko. Poděkoval jsem všem za uplynulou sezonu a to bylo všechno,“ uzavřel svůj první ročník v KHL český trenér.