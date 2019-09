Takové zákroky nechci v extralize vidět, zlobí se šéf disciplinárky Ujčík. Houdek bude chybět dva zápasy

Praha Sparťanský útočník Marek Kvapil bude chybět dva měsíce. Utržený prsní sval ovšem přímo nesouvisí s krosčekem Michala Houdka ze čtvrtečního duelu na Spartě. I tak dvouzápasový zákaz pro plzeňského hokejistu platí. „Nechci takové zákroky v extralize vidět!“ vysvětluje předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Po čtvrtečním zápase skončili sparťané Marek Kvapil a Jan Piskáček po konfliktu s plzeňským Michalem Houdkem v nemocnici. První jel k doktorům kvůli zraněnému prsnímu svalu, druhý kvůli podezření na otřes mozku.

V pátek ráno předseda extraligové disciplinární komise Viktor Ujčík udělil Houdkovi trest, nesmí nastoupit do dvou soutěžních zápasů.



V pátek odpoledne Sparta uvedla, že se zranění Piskáčka neukázalo jako vážné, naopak Kvapil bude kvůli utrženému prsnímu svalu mimo minimálně dva měsíce.



Zároveň se ukázalo, že Kvapilovo zranění s Houdkovým zákrokem nesouvisí.

Pro web Plzně obránce řekl: „Trest dvou utkání přijímám a vezmu si z toho ponaučení. Sehnal jsem si telefonní číslo na Marka Kvapila a napsal jsem mu zprávu s přáním, ať je brzy fit. Marek mi odpověděl obratem s tím, že děkuje a že jsem ho nezranil já. Nicméně moje přání jeho brzkého zotavení stále platí!“

Pane Ujčíku, mohla mít na výši trestu vliv informace, že Kvapilo zranění nesouvisí s Houdkovým zákrokem?

Vůbec. My jsme si mysleli, že to asi nebude mít spojení. Říkali jsme si, že možná spadl na loket a tím se něco stalo. Ale především jsem viděl fakt, že Kvapil stál k Houdkovi v době krosčeku zády. Komunikoval s rozhodčími ohledně vyloučení za vyseknutí hole jinému plzeňskému hráči, ještě se divil, že dostává dvě minuty.

Ano?

A zezadu přijede Houdek a dá mu krosček. Zezadu. Když se nemůže bránit. Na základě toho jsem udělil dvouzápasový trest. Já podobné zákroky na hřišti nechci vidět! Že někdo přijede frustrovanej a napálí někomu krosček. Zároveň jsem přihlédl k faktu, že Houdek nebyl dosud trestaný a intenzita krosčeku také nebyla taková.

Jak ale mohl být dříve trestaný? Vždyť hrál první extraligový zápas.

Víte co, v každé zprávě se udávají důvody. Kdyby byl v juniorské lize trestaný, měl nálepku blázna, který jen mlátí okolo sebe... Ale to on nemá. Beru, že jde o mladého kluka, nastoupil do prvního zápasu v extralize a asi nedomyslel, co může způsobit. Evidentně mu nechtěl moc ublížit, spíš dát najevo, že se Plzeň nedá.

Pokud takové zákroky nechcete vidět, neměl být trest vyšší?

Uvažoval jsem o tom. Ale beru ohled, že jde o klukův první zápas, byl vyhecovaný. Intenzita krosčeku se mi zase nezdála tak vysoká. Kdyby se incident v budoucnu opakoval, hranice už bude jinde.

Když přemýšlíte o trestu, berete v potaz jen samotný zákrok, nebo přihlížíte i k následkům?

Kdyby si Kvapil něco udělal se zády, ve výši trestu se to promítne. Já ale v první fázi hodnotím samotný zákrok, pak nějakým způsobem přihlížím, jestli vedl ke zranění, jestli byl veden velkou intenzitou, mimo zorný úhel, jestli byl mířen na hlavu. Tady byl akorát prvek mimo zorný úhel.



V případě Erata se jeho trest po čase snížil, dá se i navyšovat, pokud po čase uvidíte horší související následky?

Víte co, Erat zákrok provedl čelně na hlavu, u něj jsem si nechával volný prostor. Ale Houdkův trest nemohl vést k fatálním následkům a dlouhodobějším problémům. Ano, kdyby mu zlomil ruku, budu na to koukat, ale Houdek, byť nečekaně, strčil Kvapila do zad. Proto jsem trest vynesl co nejdřív, aby Plzeň věděla, že přijde o hráče. Jinak bych samozřejmě počkal a ošklivé následky zohlednil.

A obecně tedy, můžete zvýšit trest?

Že bych dal dva zápasy a za čtyři dny trest zvedl, to už ne. Snažíme se trest vynést v takové době, aby týmy věděly, na čem jsou. Fakta se berou v potaz do doby, než rozhodneme. Navíc když něco rozhodnu, trest se dá snížit jen odvoláním, pokud k tomu existují důvody. Sejde se celá komise, řekne ano, má opodstatnění. Sám o sobě už nezvyšuju.