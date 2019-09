VIDEO: Ruský bizár ve druhé hokejové lize. Nejlepšímu hráči utkání předal kapitán za odměnu Kalašnikov

Hlavní trenér Izhstalu Ramil Saifullin, jehož tým hraje druhou nejvyšší ruskou ligu, před zápasem řekl mužstvu, že je to vhodná motivace. Město je historicky proslulé výrobou jedné z nejznámějších pušek na světě.

„Pánové, dneska tu zavádíme tradici. Protože žijeme ve městě Kalašnikovu, tak v každém vítězném zápase vybereme nejlepšího hráče. Ten z toho předchozího mu zbraň předá,“ řekl Saifulin a vyzval kapitána, aby vyhlásil prvního vítěze.

minor league Russian hockey team, Izhstal Izhevsk, awards the player of the game with an AK47. probably the most russian thing i have ever seen.  pic.twitter.com/c1ScuhKkOB