Hertl v novém dresu, rodina si zvyká: Snad v něm vypadám dobře, vtipkuje

Prvního startu v novém působišti se nedočkal na domácím ledě, nýbrž ve Vancouveru.

Hertl se podílel na třetím gólu Vegas, kterým se dostalo do jednobrankového vedení. Nešlo o bůhvíjak pohlednou kombinaci, český centr v polovině druhé třetiny vyhrál buly na spoluhráče Eichela, jenž poslal puk k modré čáře, odkud vystřelil Noah Hanifin. Právě jeho rána si i díky Hertlově cloně našla cestu za gólmana Arturse Šilovse.

„Takhle hraju takřka celou svojí kariéru. Jít na buly a pak před branku, kde využiju svoje velké tělo. Na tomhle místě mě lidi najdou. jen budu tvrdší a pokusím se stát u dorážek,“ sdělil Hertl.

Tomáš Hertl (48) z Vegas sleduje puk, který zapadl za Arturse Šilovse (31), brankáře Vancouveru.

„Od zranění Stonea jsme neměli toho pravého hráče před branku soupeře. Hned si tedy všimnete malých věcí, které Hertl dělá opravdu skvěle. V útočném pásmu mu soupeři budou jen těžce odebírat kotouče, takže bychom na něm měli strávit mnohem více času,“ doufá trenér Vegas Bruce Cassidy.

Hertl odehrál lehce přes dvacet minut, kromě asistence si připsal ještě čtyři hity a jednu střelu.

Především však musel skousnout porážku, jelikož Canucks ještě v prostřední části otočili skóre na 4:3, jenž si nakonec pohlídali až do závěrečné sirény.

„Měli jsme skvělý start, ale pak jsme jim dovolili dvěma přesilovkami srovnat. Oslabení jsme nesehráli dobře, naše početní výhody docela jo. Byl to těsný zápas a vím, že můžeme hrát lépe,“ uvědomoval si český útočník.

Naskočil do prvního utkání od 27. ledna, kdy ještě jako hráč San Jose padl s Buffalem. Po utkání hvězd absolvoval operaci kolena, která mu mohla předčasně ukončit sezonu.

Po březnové výměně do Vegas však připustil, že by mohl naskočit zpět na led ještě během základní části. A to se také v pondělí stalo.

„Dokážu předvést lepší výkon, ale šlo o první zápas po dlouhé pauze a budu se zlepšovat. Každopádně je skvělé být zase zpátky ve hře,“ ulevilo se mu.

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights střílí na bránu Vancouver Canucks.

Přestože se hned devětkrát postavil na vhazování, kouč Cassidy mu přisoudil místo na levém křídle. Přednost na pozici středního forvarda dostal Chandler Stephenson, druhý útok doplnil ještě Mike Amadio.

„Dost jsme toho proti sobě odehráli. Chci jim pomáhat, celkově se těším, že si tady zahraju se spoustou skvělých hráčů,“ řekl Hertl.

„Každopádně bylo zvláštní stát při rozbruslení na této straně a házet fanouškům puky. Ale těžší je to pro moji rodinu, protože je zvyklá na modrozelený dres a teď mě musí pozorovat v jiném. Ale líbí se mi a snad v něm i dobře vypadám!“ vtipkoval.

Pět zápasů před koncem základní části se Vegas drží na poslední postupující příčce do play off. Na deváté St. Louis má náskok pěti bodů a navíc utkání k dobru.

„My už jsme v play off módu teď. Musíme vyhrát co nejvíc zápasů a je jedno, proti komu zrovna hrajeme,“ má jasno Hertl.