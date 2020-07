Trenér Budějovic Prospal: Jsem pro přímý sestup. Pokud si tým záchranu neuhraje, proč hrát baráž

České Budějovice Hokejisté Motoru už mají zpátky svého kouče. Václav Prospal se vrátil ze zámoří, s rodinou si užívá léto na jihu Čech. Zároveň už se těší na polovinu července, kdy začne letní kemp hráčů Českých Budějovic.

Doma na Floridě si užil víc času, než původně očekával. Šťastné chvíle s rodinou mu příliš nenarušila ani pandemie koronaviru či demonstrace proti rasismu. Bývalý reprezentační útočník se udržuje stále ve formě a plánuje nadále hrát za druholigový David Servis.



Vrátil jste se ze zámoří podle plánu?

Letenku jsem měl naplánovanou na 1. června, ale termín nebyl závazný, protože jsem narychlo odlétal do Ameriky. Ve světě se udála řada věcí a nechtěl jsem nic ponechat náhodě. V Tampě jsem byl delší dobu, než jsem původně čekal. Navíc mně se léto v jižních Čechách moc líbí.

Odkdy tedy jste v Česku?

Přiletěl jsem 13. června, rodina o týden později. Měsíc před kempem, to bohatě stačí. Mám vyzkoušené, že během vlastní kariéry mi to tak fungovalo. Dlouhá pauza je částečně užitečná, hráči si odpočinou od trenérů a naopak.

Jak si užíváte léto na jihu Čech?

Mám v sobě pořád sportovního ducha. Každé ráno vstanu a jdu si zatrénovat. Často chodím na tenis. Odpoledne pak trávím s rodinou. Dcera hraje tenis, tak ji doprovázíme na tréninky. Plánujeme výlety, budeme se jezdit koupat a užijeme si místní počasí. V Tampě je sice krásně, ale přes léto tam panují tropické teploty a obrovská vlhkost.



V Americe se v posledních týdnech mohutně demonstrovalo proti rasismu. Jak jste to pocítil?

Mám na to svůj názor. Situace ovlivnila celý svět. Řeší se problémy, které by se mnohdy řešit ani nemusely. Každý lidský život má svoji cenu. V každé rase jsou dobří i špatní lidé. Přál bych si, aby se všechno zklidnilo a vrátilo k normálu. Člověk si pak uvědomí, jak důležitá je pro něj rodina.

Týkaly se vás demonstrace?

Vůbec ne. Když se někde demonstrovalo, tak to bylo ve městech. A my žijeme 15 minut od města. Neovlivnilo to náš každodenní život.

Už jste se po návratu stihl potkat s částí svého mužstva?

Na začátku minulého týdne jsme měli naplánovaný kontrolní trénink pro hráče, kteří se připravují doma, mimo Budějovice. Tyto tréninky jsme měli během pauzy dva, první sledoval asistent Aleš Totter. Všichni hráči už jsou připravení a mají všechno zajištěné. Chtěli jsme, aby je viděl i náš kondiční trenér Tomáš Cibulka.

V jaké formě se vám hráči jevili?

Nemohu říct, že bych viděl nějaký nedostatek. Příprava byla dlouhá a specifická. Jejich postavy a svalstvo vypadají velmi dobře. Hokej se ale hraje na ledě, takže teď bude důležité to tam přenést. Ale přístup kluků se mi líbí. Nikdo nic nešidí. Ale kdo cokoliv ošidí, škodí sám sobě.

Na koho se nejvíc těšíte?

Na nikoho se speciálně netěším. Spíš se těším, až znovu začneme a budeme zpátky na zimáku.

Kdy se vrátíte ke společnému tréninku?

Máme v plánu 16. a 17. července fyzické testy. První trénink na ledě nás čeká 20. července, kdy zároveň začíná náš kemp.

Během letní přípravy sehrajete společný turnaj extraligových mužstev. Jak ho vnímáte?

Pro nás je to skvělé. Sehrajeme řadu utkání proti extraligovým týmům. Odpadlo nám tím hledání soupeřů pro přátelské zápasy.

Dlouho se diskutovalo o novém systému extraligy. Nakonec se rozhodlo, že příští sezonu nikdo sestupovat nebude. Co si o tom myslíte?

Vždycky by se o něco mělo hrát. Loni byl závěr extraligy nesmírně zajímavý a diváci hltali souboje o záchranu. Já jsem pro přímý postup a přímý sestup. Pokud si tým záchranu neuhraje, proč hrát baráž? Vím ze své hráčské kariéry, jak bylo těžké se v sezoně 2004/05 dostat z první ligy. Základní část, play off a ještě baráž proti Jihlavě, která při vší úctě uhrála za 52 kol jen 24 bodů. A i přesto se mohla zachránit. S tím nesouhlasím.

V létě jste přivedli pět posil, navíc vyzkoušíte například Lukáše Vopelku a další. Jaké změny v týmu ještě plánujete?

Kádr není uzavřený prakticky nikdy. Až do 31. ledna, kdy končí přestupy. Trh v současné době není nakloněný hráčům. Pořád jich zbývá hodně, kteří se na angažmá ještě nedohodli. Teď máme mužstvo připravené pro letní kemp. Chceme mít konkurenci.

Ze zahraničí se vrátil Roman Horák, českobudějovický odchovanec. Stáli jste o jeho návrat?

Ano, stáli a jednali jsme.

A mrzí vás, že nakonec odešel do Sparty Praha?

Takhle se to nedá brát. Takto se rozhodl, vysvětlil mi to, já to respektuji. Ale určitě bych chtěl mít takového hráče v kádru. Myslím si, že by tady měl být. Tady se naučil hrát hokej, tady vyrůstal. To, že šel do Sparty, je jeho osobní věc.

Motor by si přál, aby na jihu Čech byla návaznost soutěží. První liga však v kraji chybí. Plánujete spolupracovat s druholigovými týmy Pískem, Táborem nebo David Servisem?

To je otázka spíš na vedení. Prvoligové kluby nás oslovují a ptají se na hráče, pokud by se nedostali do týmu. Myslím si, že pokud někdo hrál první ligu, tak by neměl jít o soutěž níž. Ale bylo by dobré, aby hráči zůstali na jihu, kde však tato soutěž bohužel není.

Plánujete pokračovat ve své aktivní kariéře v budějovickém David Servisu? Termíny soutěží se nyní nebudou prolínat.

Měl jsem dost času se připravovat a pauzy jsem využil maximálně. Uvidíme, jak budu vypadat na ledě. Chuť na hokej mám pořád.

Na začátku srpna by se měla rozjet NHL. Věříte, že se ročník dohraje?

Věřím, že ano. Jde o tolik peněz, že se bude tlačit na to, aby se sezona dohrála. Ale podle posledních informací jsou v několika týmech nakažení. Situace se během dvou dnů může úplně otočit. Pokud vše půjde dobře, tak nás čeká skvělé play off, protože všichni jsou odpočatí a připravení.

Česká nejvyšší soutěž by měla začít v polovině září, počet diváků se stále řeší. Dovedete si představit, že by se hrálo před poloprázdným stadionem

Vůbec ne. Všichni v Budějovicích vědí, s kým se hraje první kolo (s Hradcem Králové – pozn. autora.). Na takový zápas po sedmileté pauze by se vyprodaly dva zimáky. Bylo by to nespravedlivé vůči všem – fanouškům, lidem pracujícím v organizacích i hráčům.