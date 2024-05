Na Kanadu už s Pastrňákem i Zachou. S kým nastoupí? Nabízí se Červenka

Už tradičně nechtěl asistent trenéra Jiří Kalous prozradit, jak by mohlo vypadat rozestavení na duel proti Kanadě.

V něm se očekávají změny. Formace logicky rozhází příjezd Pastrňáka se Zachou, kteří se k týmu sice připojili už v pondělí, na led se ovšem dostali až v úterý dopoledne.

„Cítí se dobře, byli na tréninku. Takže by měli nastoupit,“ řekl Kalous novinářům.

Dobrovolného rozbruslení se zúčastnilo dvanáct hráčů a brankáři Lukáš Dostál s Karlem Vejmelkou. Na žádná cvičení v kompletních formací nedošlo, proto zůstává nejasné, s kým čerstvé posily ze zámoří nastoupí. Kalous alespoň přiznal, že koučové nehodlají dvojici trhat.

„Měli jsme připravené dvě varianty, řešili jsme i po rozhovorech s hráči, k čemu se přikloníme. Sestavu se dozvíte hodinu před zápasem. Ale oni dva budou hrát spolu,“ uvedl.

Když začali hráči odcházet zpět do kabiny, na kruhu pro vhazování se dali do řeči Pastrňák, Zacha a Roman Červenka. Mluvili spolu několik minut, kapitán často ukazoval rukou na různé prostory na ledě, jako by si vysvětlovali dané herní situace.

Že by právě Červenka doplnil duo z Bostonu?

„To já nevím,“ zamlžil Kalous s úsměvem.

„Je to jedna z variant, nebudu to zastírat. Je možné, že se o něčem bavili. Měli by nastoupit spolu v přesilovce, to už můžu říct,“ odklonil.

Ještě než trenéři svolali svěřence k prvnímu cvičení, Tomáš Kundrátek zásoboval Dominika Kubalíka několika nahrávkami na střelu z první. Výsledek? Každý střela skončila v síti!

Na ledě se ukázali kromě bostonských posil Pastrňáka se Zachou ještě již zmínění Kubalík, Kundrátek, Červenka a také Daniel Voženílek, kteří oblékli bílé dresy.

V červených se proháněla šestice Matěj Stránský, Ondřej Beránek, Jakub Flek, Jáchym Kondelík, Michal Kempný a David Špaček.

Chyběli tedy Ondřej Palát, Martin Nečas, David Tomášek, Lukáš Sedlák, Ondřej Kaše, Radko Gudas, Jakub Krejčík, Jan Rutta a Lukáš Hájek.