Vaněček vychytal výhru Washingtonu nad New Jersey 2:1 v prodloužení

New York Český brankář Vítek Vaněček pomohl Washingtonu dvaadvaceti zásahy k výhře 2:1 v prodloužení na ledě New Jersey. Capitals se díky vítězství odpoutali na čele Východní divize od Pittsburghu a New York Islanders.

Češi pro NHL dozrávají později. V probíhající sezoně jich naskočilo zatím jen 31, často patří k oporám Washington otevřel skóre zápasu v 29. minutě, kdy se trefil obránce John Carlson. Vedení Capitals ale nemělo dlouhého trvání, vydrželo pouhé čtyři minuty. Vaněček vyrazil střelu Jespera Boqvista jen před sebe a dojíždějící Michael McLeod v ideální pozici nezaváhal.

Výsledky NHL New Jersey - Washington 1:2 v prodl., Winnipeg - Toronto 1:2 po sam. nájezdech, Edmonton - Calgary 3:2, Colorado - St. Louis 3:2, Anaheim - Arizona 2:4, Los Angeles - San Jose 0:3. V prodloužení mohli Devils dvakrát rozhodnout, ale únik Jacka Hughese zneškodnil Vaněček výborným zákrokem levým betonem a Travis Zajac trefil pouze tyčku. Ihned po Zajacově zakončení se odraženého puku ujal obránce Orlov, projel až do útočného pásma a přesnou střelou z pravého kruhu rozhodl o vítězství Capitals. Edmonton porazil Calgary 3:2 a vyhrál pátý ze sedmi letošních vzájemných zápasů. Oilers v polovině utkání prohrávali 1:2, dvěma góly ale dokázali skóre zápasu otočit. Vítěznou branku vstřelil v 48. minutě nejproduktivnější hráč NHL Connor McDavid.