Větší zklamání jsem v hokeji nezažil. Domácí mistrovství je nejvíc, smutní zraněný Lauko

OSTRAVA Hokejový útočník Jakub Lauko se několik let upínal k tomu, že se představí na domácím juniorském mistrovství světa, nakonec však na něm odehrál jen šest sekund.

Hned na začátku prvního střídání si totiž po střetu s Jegorem Sokolovem z Ruska poranil vazy v pravém koleně a další start na šampionátu v Ostravě a Třinci už nepřidá.

„Jestli jsem okamžitě tušil, že je zle? Cítil jsem hned píchnutí a potom, jak jsem seděl s nohou na ledě, tak mi bylo jasné, že to není nic dobrého,“ řekl Lauko novinářům. „Větší zklamání jsem v hokeji nezažil,“ přiznal.

Devatenáctiletý útočník startoval i na předešlých dvou juniorských mistrovstvích, na turnaj v domácím prostředí se ale těšil obzvlášť.

„Před šesti lety, kdy se rozhodlo, že se bude hrát u nás, jsem hned říkal tátovi, že na tomhle turnaji chci hrát. A hrál jsem... Šest vteřin. Nevím, no, hrozně mě to mrzí,“ uvedl Lauko zklamaně.

Odchovanec Chomutova měl být jednou z hlavních postav českého týmu. Sokolovův čtvrteční atak vše změnil.

„Rusák mi šel na koleno, zezadu. Bylo to na stojnou nohu, která mi šla dovnitř. Všechno to bylo z prvního zákroku, druhý hit už mi neudělal nic,“ uvedl Lauko, na nějž následně spadl Dmitrij Voronkov.

Rusové včetně Sokolova po zápase tvrdili, že Lauka nefaulovali a zranil se sám. Český útočník to viděl logicky jinak.

„Nevím, jestli to může být nešťastný moment, když vám protihráč hned při prvním střídání jde koleno na koleno. Rusům jejich názor, že jsem nešťastně upadl, neberu, ale kdo se zákrok podívá, tak uvidí, že jsem upadl až po tom střetu,“ řekl Lauko.

Od zranění jej neuchránila ani ortéza, s kterou hraje. „Nosím ortézy na obou nohách. Jsem po operaci levého kolene a minulý rok na konci sezony se mi stalo podobné zranění, jako mám teď.



Nosím je skoro z prevence. Nevím, co by se stalo, kdybych ortézu neměl a hrál bez ní včerejší zápas. Asi bych měl to koleno urvané úplně,“ podotkl.

Trenér Václav Varaďa předpokládá, že Lauko bude muset odjet do USA a léčit se pod dohledem zástupců Bostonu, který jej draftoval a s nímž má smlouvu. Sám hráč ještě informace od klubu nemá. „Zatím se to řeší,“ řekl Lauko.

Kdyby ale mohl, s týmem by rád v dějišti turnaje zůstal. „Jsem s nimi dlouho a asi by mě štvalo, kdybych tady nebyl,“ přiznal útočník, jehož nyní čeká několikatýdenní léčba.