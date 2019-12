Celý svět opěvuje bouřlivou atmosféru v Ostravě. Proti Rusům to předčilo mé očekávání, říká český hrdina Dostál

OSTRAVA Atmosféra, kterou dokázali vytvořit čeští fanoušci v Ostravě už loni na MS para hokejistů, uchvátila v úvodní den světového šampionátu hokejových juniorů všechny zúčastněné.

Rozplývali se američtí i kanadští hokejisté, stejně jako zámořští komentátoři, kteří tvrdili, že podobnou atmosféru zažívají až v závěrečných bojích ve Stanley Cupu.

„Atmosféra byla neskutečná. Nedá se to popsat. Museli byste stát na ledě a pocítit, jak ani neslyšíte kamarády,“ řekl český útočník Jan Jeník, střelec vítězné branky v zápase s Ruskem (4:3).



Parádní diváckou kulisu ve vyprodané Ostravar aréně si pochvaloval i hrdina zápasu Lukáš Dostál, který si připsal 33 úspěšných zákroků.

„Dlouho jsem se těšil. Díval jsem se, když tady hráli para hokejisté. Atmosféra byla parádní, chtěl bych touto cestou fanouškům poděkovat. Byli parádní, byl to motor, který nás hnal dopředu,“ libovala si opora Ilvesu Tampere.

Lukáši, jak moc si výhry nad Ruskem vážíte?

Byl to náročný zápas, ale kluci přede mnou podali fantastický výkon. Blokovali plno střel, chci jim poděkovat, odehráli to přede mnou parádně.

Hned v první třetině na vás šlo 18 střel, to jste se asi dostal hodně rychle do zápasu, že?

Rusové měli šance ale i ve druhé i třetí třetině. Zaplaťpánbůh jsme dali dva pěkné góly, to nás trošičku nakoplo. Pak jsme udělali pár faulů a Rusové to proměnili. Klíčové bylo, že jsme nápor Rusů ustáli.

Do vedení jste je však ani jednou nepustili, což rozhodlo zápas, ne?

Rusové se snažili hodně střílet. V první třetině hráli v přesilovkách hodně kros pasy, pak se to snažili zjednodušit, ale my jsme na to byli připraveni. Jak už jsem řekl, kluci zblokovali strašně moc střel. To, že jsme Rusy nepustili do vedení, hrálo svou roli. Dalším klíčem k úspěchu bylo proměňování šanci.

Kolik sil vám zápas vlil do sobotního klíčového duelu s Německem?

Pro nás to byl důležitý zápas. Byl to vstup do turnaje, výhry si velice ceníme, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou a od nuly. Určitě je to ale pro nás povzbuzení.