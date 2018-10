VIDEO: Nečas se poprvé prosadil v NHL, Palát přihrál na vítěznou branku

New York Hokejový útočník Martin Nečas premiérovým gólem v NHL nezabránil prohře Caroliny na ledě Tampy Bay 2:4. Do úterního duelu zasáhl i brankář Hurricanes Petr Mrázek, který inkasoval třikrát z 26 střel. Forvard Lightning Ondřej Palát přihrál na vítězný gól, jeho spoluhráč Tyler Johnson se blýskl hattrickem.

Devatenáctiletý Nečas se v součtu s jedním startem z minulé sezony dočkal první trefy v osmém zápase v kariéře. Dosud měl v NHL na kontě jen nahrávku. V 33. minutě ujela Carolina do přečíslení tří na jednoho a útočník Warren Foegele v rozhodující chvíli zvolil přihrávku na Nečase, který pohotovou střelou z pokleku zařídil stav 2:2.

„Puk byl přede mnou a dostal jsem se do zvláštní pozice, ale dobře jsem ho usměrnil a vyšlo to,“ řekl Nečas. „Je to pěkné, skvělý pocit. Vždycky o něčem takovém sníte. Bylo by to mnohem příjemnější, kdybychom vyhráli,“ uvedl dvojnásobný extraligový mistr s Kometou Brno.

„V tu chvíli to byl pro nás důležitý gól. Vím, že to nemá jednoduché, protože nedostává tolik prostoru, ale je prima vědět, že naši mladí hráči přikládají ruku k dílu,“ prohlásil trenér Hurricanes Rod Brind’Amour.

Rozdílová trefa se zrodila v 48. minutě při početní výhodě Lightning. Palát vystihl špatnou rozehrávku obránce Calvina de Haana zpoza brankové čáry a mezi kruhy našel volného Yanniho Gourdeho, jenž na Mrázka vyzrál zakončením nad pravý beton.

Carolina v úvodních pěti duelech čtyřikrát zvítězila, ale po prohře ve Winnipegu 1:3 neuspěla ve druhém utkání za sebou. Soubojem na Floridě zakončila sérii tří venkovních zápasů. V prvním z nich zdolala Minnesotu 5:4 v prodloužení. „Podle mě jsme po většinu utkání hráli lépe. V posledních dvou zápasech jsme tvrdě pracovali a bojovali. Zasloužili jsme si jiný výsledek,“ mrzelo šestadvacetiletého Mrázka.

Jednou z příčin porážek Caroliny byla chabá bilance v přesilových hrách. Hurricanes zatím využili pouze dvě z 25, přičemž jedna z tref přišla při hře protivníka bez brankáře. „Musíme jít do branky a pořád střílet. Pokaždé je to o šťastném odrazu. Pak si budete víc věřit,“ nastínil Nečas.

Kromě něho se v úterním programu NHL zapsal mezi střelce i Vladimír Sobotka z Buffala, který za záda Marca-Andrého Fleuryho dorazil pokus Kylea Okposa. Pro jedenatřicetiletého útočníka šlo o první zásah v dresu Sabres po přestupu ze St. Louis, kterým však v souboji proti Vegas v poslední minutě pouze snížil na 1:3. Golden Knights nakonec vyhráli 4:1. Fleury díky 407. výhře dorovnal v historickém pořadí gólmanů desátého Glenna Halla.

Obránce Radko Gudas zaznamenal asistenci při vítězství Philadelphie nad Floridou 6:5 po samostatných nájezdech. Flyers vedli v prostředním dějství už 5:2, hostující Panthers se však do zápasu vrátili a odvezli si z Pensylvánie alespoň bod.

Útočník Jakub Voráček ve druhém utkání po sobě nebodoval, ale v závěrečném rozstřelu byl jedním ze dvou úspěšných exekutorů Flyers. Kladenský rodák se rozjel jako první ze všech hráčů, položil si gólmana Michaela Hutchinsona na zem a propasíroval puk nepatrnou mezerou mezi jeho pravým betonem a tyčí. Vítězný nájezd obstaral útočník Jordan Weal trefou mezi Hutchinsonovými betony.

Inspiraci k zakončení našel u Voráčka. „Jakeův pohyb je velmi efektivní, když zpomalí a zakončí pod brankářovu hokejku. Tak jsem si řekl, že to zkusím,“ popsal Weal.

Jedenadvacetiletý Connor McDavid, vítěz posledních dvou ročníků kanadského bodování, znovu dokázal, že je pro Edmonton nenahraditelný. K triumfu Oilers proti Winnipegu 5:4 v prodloužení přispěl čtyřmi body za dvě branky a dvě přihrávky. Edmonton po dvou třetinách prohrával o tři branky, ale v poslední dvacetiminutovce srovnal a v nastaveném čase ukořistil prémiový bod.

Kapitán Oilers stanovil nový ligový rekord, jelikož se podílel na úvodních devíti brankách svého týmu v sezoně. Překonal tím zápis Adama Oatese, který stál v ročníku 1986/87 u prvních sedmi tref Detroitu.

New Jersey porazilo Dallas 3:0 a po čtyřech zápasech si drží stoprocentní bilanci, což se Devils naposledy povedlo v sezoně 1995/96. Velkou zásluhu na tom nese útočník Kyle Palmieri, který skóroval ve všech utkáních a celkem nastřílel sedm branek.