VIDEO: Záblesk geniality. Kubalík baseballově překonal Andersena a dál dominuje mezi nováčky

New York Útočník Dominik Kubalík se podepsal v sobotním utkání NHL dvěma góly a asistencí pod výhru Chicaga v Torontu a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Plzeňský rodák zaokrouhlil počet vstřelených branek v sezoně na dvacet a tabulku střelců mezi nováčky vede o čtyři zásahy. Obzvláště jeho branka, kterou upravoval ze vzduchu na závěrečných 6:2 patřila do kategorie výstavních.

Kubalík nejprve asistoval u prvního gólu zápasu. Vstřelil ho po 21 sekundách Drake Caggiula, jehož střelu z brankové čáry si srazil bruslí za záda gólman Frederik Andersen. Mezi střelce se český útočník zapsal ve 31. a 38. minutě, kdy zvýšil na 5:1 a konečných 6:2. Nejdříve Kubalík uspěl v úniku střelou nad vyrážečku a skóre uzavřel netypickým způsobem, kdy těžkou přihrávku trefil přímo ze vzduchu do branky.



„Ani nevím, jak se mi to povedlo. Šel jsem do branky, chtěl jsem puk zasáhnout a vyšlo to. Byl to hezký gól, ale měl jsem i hodně štěstí,“ komentoval Kubalík branku, na kterou mu prudkým bekhendem přihrál kapitán Jonathan Toews. „Když puk plachtil, říkal jsem si, že přece nemůžu dobrému hráči tak špatně přihrát. Stejně z toho ale dokázal zakončit,“ řekl Toews, který si v utkání připsal o přihrávku více než český útočník a byl vyhlášen hlavní hvězdou.

Kubalíkova trefa na 6:2:





Kubalík je prvním nováčkem v historii Chicaga, který vstřelil třikrát alespoň dva góly v rozmezí čtyř zápasů. Český útočník vyšel minule v Montrealu na prázdno, ale předtím rozvlnil dvakrát síť Ottawy a Anaheimu. Plzeňský rodák má v novém kalendářním roce velkou formu: v osmi zápasech nasbíral 13 bodů (9+4) a posunul se v produktivitě nováčků na čtvrté místo (20+11).

„Je to neskutečné. Jen se snažím dělat všechny malé věci, tlačím se do branky a střílím, když můžu,“ vysvětlil Kubalík svou produktivitu. „Hrajeme také dobře jako lajna a góly vychází i z toho, že dobře bráníme v našem obranném pásmu,“ dodal.