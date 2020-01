KOMENTÁŘ: Konec jágrmánie? Slavný hokejista svými postoji rozděluje fanoušky

Praha Názory ohledně uzavření extraligy, cesta do Číny a spolupráce s premiérem Andrejem Babišem. Jaromír Jágr svými kroky mimo hokejové kluziště začíná ztrácet důvěru řady hokejových fanoušků, časy se mění.

Pro kladenské fanoušky je Jaromír Jágr spasitelem. Aby také ne, když tamní klub drží finančně i sportovně nad vodou. Stará se, aby slavný tým nezanikl. U ostatních příznivců ovšem začíná rychle ztrácet respekt.



Ba co víc, lidé v hledišti na něj pískají. Převažující část hokejových fanoušků totiž nesouhlasí s Jágrovými názory na možné uzavření extraligy a vyjádřením, že je potřeba extraligu zlevnit, jinak ji může hrát za několik let třeba jen sedm týmů.

Proti možnosti ligy „bez sestupu a postupu“, o které se v minulých týdnech začalo spekulovat, se v referendu České asociace hokejistů vyjádřilo 266 hráčů, což je 92 procent hlasujících. Pro uzavření, které prosazují zástupci Kladna či Litvínova, se vyslovilo jen 17 hráčů. „To, že si člověk řekne svůj názor, neznamená, že je správný . Je to můj názor, já si za ním stojím. Já jsem chtěl upozornit na financování sportu, ukázat, že i tak populární sport, jako je u nás hokej, má potíže s financemi,“ reaguje Jágr na nelichotivé reakce fanoušků na stadionech i sociálních sítích.

Choreo fanoušků Sparty.

Začátek kritiky přišel už během loňského roku při květnové návštěvě komunistické Číny, kdy byla slavná osmašedesátka členem delegace prezidenta Miloše Zemana. Jágr byl bombardován výtkou, že léta nosí na dresu číslo 68, které symbolizuje pražské jaro a násilný konec reforem po vpádu „spřátelených“ vojsk do Československa, což nekoresponduje s návštěvou rudé Číny. Jágr většinou marně vysvětloval, že jeho cesta do Číny se podobá tomu, když se jeho spoluhráč z Pittsburghu Mario Lemieux rozhodl jet na MS do komunistického Československa.

Jágr také v roce 2013 spolupracoval v reklamě pro vodňanské kuře, které mu servíruje Andrej Babiš.

„Já si k tomu svoje řekl, tím to končí. Vidím, že jakmile řekne někdo o něčem, že by se to mělo změnit, není to populární. Ale to se dá čekat. Spousta lidí by o něco přišla, někteří by něco získali. Ti, co získají, mlčí, ti, co by ztratili, samozřejmě křičí,“ dodal druhý nejproduktivnější hráč historie v NHL, kde odehrál 1733 zápasů, jen o 34 méně než rekordman Gordie Howe.