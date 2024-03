Zacha s Pastrňákem řádili za Boston, Nečas rozjel Carolinu, skóroval i Faksa

Po loňské premiéře v Karviné si také letos NHL nachystala pro české fanoušky akci NHL Den hokeje. Se zábavným programem tentokrát zavítala do Tábora. Návštěvníkům nabídla nálož sportu, kultury a zábavy s vyvrcholením v podobě sledování přímého přenosu zápasu mezi New Jersey a Carolinou.

Na ledě se představili hned tři čeští hokejisté. Nejvíce se blýskl produktivní Martin Nečas (16:29, 1+0, +/-: 0, 4 střely), jenž ve 13. minutě bombou z pozice obránce v přesilové hře otevíral skóre. Zlepšil si tak své sezonní statistiky na rovných 20 zásahů. Za Devils, kteří v pátek vyměnili brankáře Vítka Vaněčka do San Jose, kontroval v 36. minutě kapitán Nico Hischier.

V 43. minutě ale Nico Dawse v bráně domácích z ostrého úhlu nachytal přesným nahozením Jesperi Kotkaniemi a Hurricanes tak opět vedli. V 59. minutě navíc jejich náskok do prázdné klece navýšil Andrej Svečnikov. New Jersey se ještě nevzdalo a ze závěrečného tlaku vytěžilo kontaktní trefu Tima Meiera. Poslední slovo nicméně patřilo Carolině, když se záhy na to opět do prázdné klece prosadil Teuvo Teräväinen. Domácí útočníci Ondřej Palát (16:04, -1, 1 střela) a Tomáš Nosek (9:28, -1, 2 střely) tak odcházeli do kabin zklamaní.

Centr Bostonu Pavel Zacha (18:18, 2+1, +2, 2 střely) nabral v posledních dnech skvělou formu. Ze čtyř posledních startů vytěžil v součtu sedm kanadských bodů za pět branek a dvě přihrávky. Nejvydařenější večer z dané série prožil v sobotní domácí partii proti Pittsburghu, kdy triumf 5:1 podpořil třemi zápisy.

Pozadu nezůstala ani hlavní hvězda Bruins David Pastrňák (17:49, 1+1, +2, 2 střely). S 93 body z 66 startů čtvrtý muž tabulky ligové produktivity v 23. minutě otevíral skóre duelu svou jubilejní 40. trefou sezony. Danou metu pokořil již počtvrté v kariéře, díky čemuž vyrovnal na třetí příčce klubové historie současného prezidenta klubu Cama Neelyho.

Faksa na ledě Los Angeles ve 31. minutě srovnal na 1:1 a potvrdil výbornou střeleckou formu z posledních duelů. Útočník Dallasu dal třetí gól z posledních čtyřech zápasů a zdvojnásobil tak svůj dosavadní střelecký zápis. Obrat a čtvrté vítězství Dallasu v řadě gólem a asistencí řídili Jason Robertson a Joe Pavelski.

Vancouver v souboji prvního s třetím týmem Západní konference NHL porazili Winnipeg jasně 5:0 a jako třetí celek v lize se dostal přes 90 bodů. Vítězství Canucks řídila první útočná formace ve složení Nils Höglander, Elias Pettersson, Pius Sutter. Všichni tři zakončili duel s bilancí 1+1. Filip Hronek v zápase nebodoval.

Kämpf asistencí pomohl Torontu k těsné výhře 3:2 na ledě Montrealu. Český útočník bodoval po čtyřech zápasech a vylepšil svou bilanci na 5+7. O vítězství Maple Leafs rozhodl v 54. minutě kapitán John Tavares.

V souboji dvou trápících se celků San Jose zdolalo Ottawu 2:1. Sharks díky dvěma trefám Thomase Bordeleaua přerušili devítizápasovou sérii proher, útočník Filip Zadina se neprosadil. Senators ztratili posedmé za sebou, nic na tom nezměnili ani útočnícic Dominik Kubalík a Jiří Smejkal.

Florida se udržela v čele NHL o bod před Bostonem díky vítězství 5:1 nad Calgary. Dvěma góly a jednou asistencí se o výhru zasloužil ruský útočník Vladimir Tarasenko, kterého Panthers získali ve středu z Ottawy.

Nashville zvítězil v Columbusu 2:1 a bodoval v jedenáctém utkání v řadě. Rozhodující gól dal ve 45. minutě Luke Evangelista, který skóroval i o den dříve proti Buffalu. Kevin Lankinen pochytal 32 střel Columbusu, překonal ho pouze Alexandre Texier v úvodu druhé třetiny. Brankář domácího týmu Daniil Tarasov si připsal 47 zákroků.

Buffalo po sérii tří porážek zdolalo Edmonton 3:2 po samostatných nájezdech, které rozhodl Alex Tuch. Po 13 zápasech vyšel bodově naprázdno ofenzivní tahoun Oilers Connor McDavid, třetí nejproduktivnější hráč ligy.

Výsledky

Boston Bruins Boston Bruins : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) Góly:

22:26 Pastrňák (DeBrusk, Zacha)

32:48 Zacha (Geekie, Lohrei)

38:25 Marchand (Coyle, H. Lindholm)

49:36 DeBrusk (Marchand, H. Lindholm)

55:33 Zacha (Pastrňák, Heinen) Góly:

42:51 Letang (Crosby) Sestavy:

Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Peeke, Lohrei, Shattenkirk – Pastrňák (A), Zacha, Heinen – DeBrusk, Coyle, Marchand (C) – Frederic, Geekie, J. van Riemsdyk – Brazeau, J. Boqvist, Lauko. Sestavy:

Nedeljkovic (Jarry) – E. Karlsson, M. Pettersson, Letang (A), P. Joseph, Ludvig, Graves – Rakell, Crosby (C), Bunting – Puustinen, Malkin (A), R. Smith – Bemström, Eller, Puljujärvi – Carter, Acciari, Koppanen. Rozhodčí: McIsaac, Lambert – Daisy, MacPherson Počet diváků: 17 850

Florida Panthers Florida Panthers : Calgary Flames Calgary Flames 5:1 (0:0, 4:1, 1:0) Góly:

20:23 Tarasenko

26:19 Barkov (Reinhart, Tarasenko)

33:10 Bennett (Forsling, M. Tkachuk)

34:55 Tarasenko (Forsling, Ekman-Larsson)

44:30 Stenlund (Luostarinen) Góly:

25:51 Šarangovič (Kadri, Kuzmenko) Sestavy:

Stolarz (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Montour, Ekman-Larsson, Kulikov – Tarasenko, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Rodrigues – Cousins, Stenlund, Lomberg. Sestavy:

Markström (Vladař) – Weegar, R. Andersson (A), Kylington, Miromanov, Hanley, Pachal – Mangiapane, Backlund (C), Coleman – Pelletier, Kadri, Kuzmenko – Huberdeau (A), Šarangovič, Coronato – Dr. Hunt, Rooney, Duehr. Rozhodčí: J. Hebert, G. Hebert – Tobias, Marquis Počet diváků: 19 358

New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) Góly:

35:27 Hischier (J. Hughes)

59:49 Meier (Marino, J. Hughes) Góly:

12:28 Nečas (Teräväinen, Noesen)

42:50 Kotkaniemi (Fast, Pesce)

58:49 Svečnikov (Teräväinen, Skjei)

59:53 Teräväinen Sestavy:

Daws (Allen) – Siegenthaler, Marino, Bahl, B. Smith, L. Hughes, Nemec – Palát (A), Hischier (C), Meier – J. Hughes (A), Haula, Bratt – Tierney, Lazar, Mercer – MacDermid, Nosek, Holtz. Sestavy:

Kočetkov (S. Martin) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Svečnikov, S. Aho II (A), Teräväinen – Noesen, Drury, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Jarvis – Kotkaniemi, Kuzněcov, Fast. Rozhodčí: Brenk, Halkidis – Murray, Kovachik Počet diváků: 16 514

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Dallas Stars Dallas Stars 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Góly:

00:26 Fiala (Doughty) Góly:

30:34 Faksa (Cr. Smith)

30:52 J. Robertson (Pavelski, Lindell)

46:47 W. Johnston (Duchene, Marchment)

56:20 Pavelski (J. Robertson) Sestavy:

Talbot (Rittich) – Moverare, Doughty, Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence – Byfield, Kopitar, Kempe – Moore, Danault, Fiala – Lizotte, Dubois, Laferriere – Lewis, Turcotte, Kaliyev. Sestavy:

Wedgewood (Oettinger) – Harley, Heiskanen, Lindell, Hakanpää, R. Suter, C. Tanev – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Benn, W. Johnston, Stankoven – Marchment, Duchene, Dellandrea – Cr. Smith, Steel, Faksa. Rozhodčí: Schlenker, Kozari – Murchison, McNamara

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Nashville Predators Nashville Predators 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Góly:

21:50 Texier (Provorov) Góly:

12:19 Sherwood

44:16 Evangelista (Jankowski, Novak) Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – Werenski (A), A. Boqvist, Provorov, Severson, Bean, Gudbranson (A) – J. Gaudreau, Jenner (C), Fix-Wolansky – Činachov, Voronkov, Marčenko – Texier, Sillinger, A. Nylander – Kuraly, Olivier. Sestavy:

Lankinen (Saros) – Josi (C), Fabbro, McDonagh (A), L. Schenn, Lauzon, A. Carrier – F. Forsberg, O'Reilly (A), Nyquist – Zucker, Novak, Evangelista – Beauvillier, Sissons, Co. Smith – McCarron, Sherwood, Jankowski. Rozhodčí: Hanson, L’Ecuyer – Smith, Barton Počet diváků: 17 602

San Jose Sharks San Jose Sharks : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Góly:

06:24 Bordeleau (Zetterlund, Granlund)

34:37 Bordeleau (Granlund, Eklund) Góly:

29:18 Stützle (Sanderson, B. Tkachuk) Sestavy:

Chrona (D. Cooley) – Burroughs, Ferraro (A), M. Vlasic, Thrun, Addison, MacDonald – Zetterlund, Granlund (A), Barabanov – Kunin (A), Eklund, Zadina – Hoffman, Sturm, Bordeleau – Bailey, Carpenter, Kostin. Sestavy:

Korpisalo (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Guenette, Chychrun, Bernard-Docker, Brännström – Giroux (A), Stützle (A), M. Joseph – Batherson, Pinto, B. Tkachuk (C) – Katchouk, Chartier, Greig – Kubalík, Kastelic, Smejkal. Rozhodčí: Skilliter, Markovic – Pancich, Gawryletz Počet diváků: 17 008

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) Góly:

01:49 Hedman (Kučerov, D. Raddysh)

05:55 Paul (Duclair, D. Raddysh)

09:10 Sheary (D. Raddysh)

10:49 Point (Stamkos, Hedman)

35:42 Duclair (Stamkos)

47:33 Hedman (Point, D. Raddysh)

48:16 Hagel (D. Raddysh, Eyssimont) Góly:

Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (A), Černák, Perbix, Dumba, H. Fleury – Kučerov (A), Point, Hagel – Duclair, Cirelli, Stamkos (C) – Sheary, Paul, Eyssimont – Watson, Glendening, Motte. Sestavy:

Ersson (11. Sandström) – Johnson, York, Sanheim, M. Staal, Attard – Konecny (A), Couturier (C), Foerster – Tippett, Laughton (A), Farabee – Hathaway, Poehling, N. Cates – Atkinson, Frost, Deslauriers – Gurjanov. Rozhodčí: McCauley, Schrader – Berg, Kelly Počet diváků: 19 092

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2N (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

15:35 T. Thompson

51:39 Bryson

Tuch Góly:

00:29 R. McLeod (Draisaitl, Foegele)

14:19 Foegele (R. McLeod) Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Dahlin (A), Byram, Jokiharju, Power, Clifton, Bryson – Peterka, Cozens, Benson – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – V. Olofsson (C), Krebs, Rousek – Robinson, Jost, Girgensons (A). Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Desharnais, Nurse (A), Ceci, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Foegele, Draisaitl (A), R. McLeod – Perry, Henrique, E. Kane – C. Brown, Carrick, Janmark. Rozhodčí: Dwyer, MacDougall – Gibbons, Murray Počet diváků: 19 070

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) Góly:

9:08 Dorofejev (Theodore, Stephenson)

14:36 Marchessault (Eichel, Hanifin)

50:07 McNabb (Brisson, Eichel)

57:16 Marchessault (Eichel, Barbašev)

58:53 Marchessault (Barbašev, Hanifin) Góly:

19:32 Rasmussen (Seider, Perron)

42:44 Compher (Seider, Copp)

50:44 Gostisbehere (Compher, Perron) Sestavy:

Hill (L. Thompson) – Pietrangelo, Hanifin, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague – Marchessault, Eichel, Barbašev – Mantha, Stephenson, Dorofejev – Amadio, W. Karlsson, Brisson – Kolesar, N. Roy, Cotter. Sestavy:

Reimer (Lyon) – Seider, Chiarot, Petry, Gostisbehere, Holl, Määttä – P. Kane, Compher, DeBrincat – Berggren, Veleno, Raymond – Perron, Rasmussen, Fabbri – Fischer, Copp, Sprong. Rozhodčí: Furlatt, O’Rourke – Flemington, Mills Počet diváků: 18 401

Washington Capitals Washington Capitals : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) Góly:

07:01 Lapierre (Carlson, Protas)

08:45 Sgarbossa (T. van Riemsdyk, Carlson)

13:36 Wilson (D. Strome, Ovečkin)

37:24 Milano (Protas) Góly:

49:49 T. Johnson (Tinordi, Sanford) Sestavy:

C. Lindgren (Shepard) – Carlson, T. van Riemsdyk, Jensen, Sandin, Bear, Alexejev – Protas, Lapierre, Ovečkin – Wilson, McMichael, Pacioretty – Milano, D. Strome, Mirošničenko – Aube-Kubel, Sgarbossa, Malenstyn. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – S. Jones, A. Vlasic, Megna, Korchinski, Zajcev, Tinordi – Kurashev, Bedard, N. Foligno – Joe. Anderson, Dickinson, Blackwell – T. Raddysh, T. Johnson, Sanford – Re. Johnson, Entwistle, Donato. Rozhodčí: St-Laurent, Blandina – Hughes, Shewchyk

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Góly:

02:05 J. Miller (Höglander, Q. Hughes)

13:48 Höglander (P. Suter, E. Pettersson)

17:00 Di Giuseppe (Blueger)

24:04 E. Pettersson (Garland, Q. Hughes)

55:06 P. Suter Góly:

Sestavy:

Demko (27. DeSmith) – Q. Hughes, Hronek, Zadorov, Juulsen, Soucy, Cole – Michejev, J. Miller, Boeser – Höglander, E. Pettersson, P. Suter – Podkolzin, E. Lindholm, Garland – Di Giuseppe, Blueger, Lafferty. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Scheifele, Naměstnikov – Ehlers, Monahan, Iafallo – Niederreiter, Lowry, Appleton – M. Barron, Kupari, Perfetti. Rozhodčí: Luxmore, South – Toomey, Alphonso

New York Rangers New York Rangers : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Góly:

05:51 Trocheck (Panarin, Fox)

19:37 Vesey (Goodrow)

46:23 Kreider (Panarin, Fox)

51:23 Kakko (E. Gustafsson, Wennberg) Góly:

Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Schneider, E. Gustafsson, Z. Jones – Kreider, Zibanejad, Roslovic – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Wennberg, Kakko – Vesey, Goodrow, Rempe. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Leddy, Parayko, Krug, Faulk, Scandella, Perunovich – Saad, Thomas, Kyrou – Neighbours, B. Schenn, Bučněvič – Z. Bolduc, Hayes, Kapanen – Sundqvist, Toropčenko, Blais. Rozhodčí: Sandlak, Nicholson – Fournier, Suchánek Počet diváků: 18 006