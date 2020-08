Zábranský: Bez podpory města a státu profesionální sport nepřežije, rezervy nejsou bezedné

Brno Už teď tratí miliony korun měsíčně. A co teprve, až začne extraliga? Libor Zábranský vyhlíží kritické období nejen pro Kometu.

Tabule v kanceláři Libora Zábranského bývá v létě pokryta jmény hráčů, poskládaných do sestavy, nebo organizačními schématy.

Letos je bílá plocha hustě popsána čísly – týkají se návštěvnosti a tržeb ze vstupného. Některá čísla jsou až sedmimístná a před většinou z nich je znaménko minus.

„Myslím si, že mě čeká asi nejtvrdší sezona za celých 16 let, co pro Kometu pracuju,“ tuší šéf brněnského hokeje.

Tvrdší i než byly roky, kdy jste Kometu převzal a tahal z trosek?

Tehdy měla tuším 27 milionů korun dluhů. Bylo těžké shánět partnery, protože měla hrozné jméno, ale měl jsem jasný cíl a věděl jsem, jak ji vést. I když pak přišly různé krize, pořád jsem znal směr a případně dodal peníze ze svého. Teď je to jiné; nevíme, s čím se pasujeme.

Předpokládám, že teď ten příkop, přes který přeskakujete, nejde přesně definovat, protože situace se mění den ze dne.

Pokud bychom měli fungovat ve stávajícím režimu návštěvnosti, tak některé ztráty máme vyčíslené přesně. Na Generali Česká Cupu, což je pro partnery náhrada za play off, budeme na vstupném ztrácet 700 tisíc korun za zápas. V extralize to bude 1,7 milionu korun za každý zápas základní části. Díky obrovskému zájmu fanoušků můžeme obvykle v rozpočtu počítat s 50 miliony korun ze vstupného, které letos nemáme.

Saháte už kvůli tomu do rezerv?

Jako řádný hospodář rezervy mít musíme, ale nejsou bezedné. Proto jsem řekl otevřeně, že bez podpory města, kraje a státu tohle období profesionální sport nepřežije.

Někdo by asi namítl, že od toho máte svoje partnery. Odrazila se krize na jejich podpoře?

Když krize v březnu a dubnu přišla, tak firmám, které stavěly a vyráběly, ještě dobíhaly faktury a peníze. Ještě to pro ně nebylo tak drastické. My máme naštěstí partnery podepsané skoro všechny. Některé dlouhodobě a s těmi, jimž končily smlouvy, jsme až na jednu výjimku dokázali vyjednat pokračování. To ale neřeší výpadek vstupného, ze kterého nám hrozí zůstat tak 12 procent.

Je pro vaše partnery rozdíl, zda se hraje na plném stadionu, nebo je hokej bez diváků?

Všichni – Kometa i partneři – chceme, aby se hrálo. Musí se hrát, i kdyby to bylo bez diváků. Kdyby nebyl příjem ze vstupného a ještě by nenastalo plnění smluvních povinností, bylo by to špatné. Máme výhodu, že většina partnerů Kometu podporuje dlouhodobě, prošli jsme spolu i stavební krizí a taky zůstali. Nemají dojednané, že budou Kometu podporovat, jen když bude mít vyprodáno.

Nicméně aktivity, jimiž Kometa přesahuje ze sportu do společnosti, jste v létě museli utlumit.

V době nouzového stavu náš fond Kometa dětem ve spolupráci s městem vozil obědy samoživitelkám, naše restaurace je vařila. To jsme nebrali jako marketing, ale jako povinnost. Hokejové víkendy s Kometou jsme ale rušili a vraceli jsme peníze. Hráče chceme mít jen na tréninku a po něm jdou domů, takže společenský letní program s Kometou je nulový. Bylo by krajně nezodpovědné pořádat akce, při nichž by se třeba některý z hráčů nakazil a musely by se kvůli nám odkládat zápasy.

Honí se vám hlavou, jak z toho celého ven?

Neříkám, jak to musí být, ale jsem obden v kontaktu s Dušanem Svobodou, šéfem Ligové fotbalové asociace (LFA), a věřím ve spolupráci hokejové Asociace profesionálních klubů (APK) s fotbalem. Tím, že to dokázal, nám všem prošlapal cestu. Pracujeme na společném memorandu a věřím, že se dohodneme. Vím, že na světě není jen hokej nebo sport obecně, ale když se na úrovni státu pomáhá hotelům, kultuře a dalším soukromým subjektům, musí mezi nimi být profesionální sport taky. v přípravě.

Dušan Svoboda, předseda LFA.

To vás nečeká snadná práce, protože dlouhé roky v diskusích zaznívá, že podporovat je potřeba mládež, ne profesionály.

Pokud nebude na patřičné úrovni fungovat profesionální sport, nebude mít mládež vzory. Když to vztáhnu na Kometu, tak nebýt úspěchů našeho áčka, nikdy by si nemohla dovolit podmínky, jaké má teď. Jsou to spojené nádoby a profi sport je jasně největším hybatelem každého ze sportovních odvětví. Táhne diváky, zábavu, reprezentace. Nemůžeme říct, ať se profíci postarají sami o sebe, když nemají jak. Důležité bude spojení profesionálních klubů a organizací v jednání s vládou o podpoře.

Na základě čeho by měla být taková podpora určena?

Než odpovím, trochu odbočím. Jestli vycházím ze správných informací, tak Švédové uvolnili do sportu přibližně devět milionů eur. Záchranný balíček pro fotbal a hokej obnášel ve Švýcarsku v přepočtu 9,1 miliardy korun. Všichni si uvědomujeme, že bez podpory státu to v tomto režimu nejde zvládnout. Nám vznikly reálné ztráty; každý z extraligových klubů vyčíslil, o kolik peněz přišel neodehráním play off, a v součtu je to 480 milionů korun pro hokej. Můžeme se bavit o Kometě, ale já situaci vnímám i jako člen výkonného výboru hokejového svazu. Jestliže z hokeje zmizí půl miliardy, někde to bude muset být vidět.

Byla by vám bližší podpora při pronajímání sportovišť? Nebo přímá injekce do výplat?

Je to jen moje domněnka, která nikde není předjednaná, ale cesta pomoci s nájmy se jeví jako odpovídající. Vždyť od koho mají kluby pronajatá svá hřiště? Od měst, od obcí. Můžeme vzít průměrnou návštěvnost a spočítat podporu na jedno sedadlo, když to řeknu laicky. Na úrovni státu to vnímám tak, že právě proto vznikla Národní sportovní agentura, aby systém nastavila. V našem městě Brně systém je a z mého pohledu vůbec není špatný. Je spravedlivý. Teď to ale není o systému, ale o přežití.

Vystupuje v Brně stále ještě Unie sportovních klubů, která měla za cíl vytvořit jednotně vystupující celek?

Dlouho jsem byl předsedou této unie, hodně věcí táhl náš marketing, ale kvůli svému přetížení jsem v této pozici skončil. Každý – ať jde o hokej, fotbal, volejbal a další – máme své sezony jiné a rozpočty skládáme jinak. Baseballisté těžko vstupným vydělají na nájem stadionu, fungují v jiném režimu.

Netluče se ve vás, když se na svazové úrovni angažujete v hokeji, a zároveň na vás spoléhá hodně lidí v Brně? Že možná čekají, co uděláte, protože to v celém městě určí trend a směr?

Kvůli Kometě, našemu brněnskému snu o multifunkční aréně a své rodině jsem odmítl místo trenéra reprezentace, což je čest největší. Pokud budu mít v hokeji nějaký vliv, tak tím přece pomáhám i Brnu. Jsem si vědom toho, že je to momentálně Kometa, kdo sport v Brně táhne. Čekají mě další jednání na kraji s panem hejtmanem a na radnici.

S čím tam půjdete?

Je potřeba jasně popsat problém, a to je pro většinu z nás nájemné. Uvedu příklad: městská část Brno-střed dokázala odpouštět nájemné v nebytových prostorách a tím pomohla podnikatelům. Je to perfektní reakce, která se ale Komety netýká, protože spadáme ne pod Brno-střed, ale pod městskou organizaci Starez. A ten má taky svoje povinnosti; musí plnit jasná zadání. O tomto je potřeba mluvit. Vím, že těžko můžu chtít po někom na radnici, aby se věnoval jen problematice fotbalu a hokeje, ale je potřeba komunikovat.

Těšíte se vůbec na sezonu? Máte v hlavě místo pro hokej?

S tím jsem problém nikdy neměl. Zrovna jsem se díval na trénink a uvažoval nad přesilovkami. Je to naopak obrovský relax, když můžete s asistenty mluvit o taktice, o konceptu tréninku, o obraně. U toho si člověk odpočine.