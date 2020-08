Polák se zapojil do přípravy Vítkovic: Nestál jsem na bruslích od března, musím nějakou dobu potrénovat

Ostrava Hokejový obránce Roman Polák se zapojil do přípravy extraligových Vítkovic. Třiačtyřicetiletý bek se rozhodl nepokračovat v kariéře v NHL a dohodl se s Dallasem, že se k týmu ani nepřipojí v dohrávaném play off. Ostravský klub začal trénovat na ledě v závěru minulého týdne, Polák se k novým spoluhráčům přidal s krátkým zpožděním dnes.

„Nestál jsem na bruslích od března, kdy NHL skončila. Po takové dlouhé době to byl celkem ostrý start. Kluci už jsou pár dní na ledě, trénink už vypadá trochu jinak, byl hodně bruslařský. Ale myslím si, že jsem to zvládl. Může to být i horší,“ řekl Polák novinářům.

První přípravný zápas čeká Vítkovice v úterý, kdy se představí ve Zlíně. Největší letní posila týmu v sestavě určitě nebude. „Ještě budu nějakou dobu trénovat a uvidíme, kdy naskočím. Není kam spěchat. Domluvíme se s trenéry a až se budu cítit dobře a budu vědět, že se nezraním, nastoupím. Tento týden to ale určitě nebude,“ podotkl Polák, který s klubem podepsal tříletou smlouvu.

Odchovanec Poruby ještě dnes trénoval s helmou bez plexisklového krytu na oči, jak byl v NHL zvyklý. Na zápasy už kryt bude muset mít. „Snažili jsme se trošku zalobovat, Roman Šimíček (sportovní manažer) se ptal, jestli by nešla udělat nějaká výjimka na svazu. Přece jenom bez plexi jsem hrál patnáct let, ale prý to nešlo, budu si muset zvykat,“ uvedl Polák. Vhodný díl si však ještě nevybral.

Velký problém nastupovat bez ochranného štítku nicméně mít nebude. „Spíše je to mentální, jsem zvyklý. Vadí mi před očima všechno. Ale to není nic, na co bych si zpátky nezvyknul, nějak to pořešíme. Třeba si plexi trochu zvednu a rozhodčí k tomu snad budou přihlížet. Uvidíme,“ pousmál se Polák, který bez krytu začal hrát až v zámoří.



„Přišel jsem do NHL jako mladý kluk a měl jsem plexi. Jednou jsem šel na trénink a plexi tam najednou nebylo. Kluci mi ho sami sundali, nemohl jsem si vybírat, jestli chci nebo nechci. Bylo mi odebráno a od té doby hraju bez,“ řekl důrazný bek, jenž v elitní kanadsko-americké soutěži odehrál včetně play off téměř 900 zápasů.

Koronavirová krize a přerušení sezony NHL uspíšilo jeho rozhodnutí vrátit se domů. V současné době sice Polák mohl s Dallasem hrát play off, ale využil možnost odmítnout pokračování v rozehraném ročníku. A představitelé Stars to pochopili.

„Domluvili jsme se, generální manažer mi vyšel strašně moc vstříc, moje stanovisko znal. Proč jsem se rozhodl zůstat, pochopil to. S klukama si volám, s trenérem jsem taky asi před týdnem mluvil, máme dobrý vztah. Že by mě z pracovního hlediska nějak přemlouvali, to vůbec ne,“ prozradil.

S dnes už bývalými spoluhráči je i nadále v kontaktu přes skupinu na sociální síti. „Ještě mě nevyhodili. Ráno se probudím a mám tam třeba třicet zpráv. Přečtu si, co kluci řeší a jak to snáší. Většinou se tam řeší blbosti. Kluci se taky chtějí rozptýlit. Moc jiných příležitostí nemají, když jsou pořád zavření s těmi samými lidmi. To je myslím psychicky hodně náročné, zatím to snáší dobře,“ řekl.

Dallas vstoupí do vyřazovací části dnes v noci evropského času, kdy se ve skupině o nasazení do play off utká s Vegas. „Jaké má šance uspět? To je těžké odhadovat. Kdo bude mít dobrý start a chytne se od začátku, má největší šanci. Teď jsou všichni na stejné startovní čáře a uvidí se, kdo chytí start,“ dodal Polák.