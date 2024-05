USA na šampionát možná přivezly lepší tým než Kanada, varuje Lener

Ve 20:20 čeští reprezentanti odehrají klíčový zápas sezony proti USA. Obzvlášť před domácím publikem je to buď a nebo. Vstupenka do vytouženého boje o medaile, nebo předčasné a hořké ukončení slibně rozjetého šampionátu už ve čtvrtfinále. Jak se postavit náročnému soupeři ze zámoří a na co se u televizních obrazovek připravit? Hosty Zakázaného uvolnění jsou bývalí hokejoví trenéři se zkušenostmi z reprezentace i z NHL. Od 11:00 vysíláme přímý přenos se Slavomírem Lenerem a Marianem Jelínkem.