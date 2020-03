Zklamaný Jágr: O sestupu se nerozhodlo v Litvínově. Zda budu pokračovat? Nevím

LITVÍNOV Hrající majitel Kladna Jaromír Jágr litoval, že Rytíři nevyužili možnost zachránit se v hokejové extralize. Po dlouhé sérii jedenácti porážek třikrát vyhráli a v Litvínovem si mohli setrvání mezi elitou sami vybojovat. Porážka 2:6 ale podle osmačtyřicetiletého Jágra nerozhodla, nýbrž právě dlouhá neúspěšná šňůra. Druhý nejproduktivnější hráč NHL zatím netuší, zda bude pokračovat v kariéře. Musí k tomu podle svých slov najít motivaci a chuť.

„Porážek jsem zažil miliony. Možná víc než kterýkoliv jiný hokejista, protože hraju hrozně moc dlouho. Klukům jsem v kabině říkal, že jsem na ně pyšný a hrdý. Měli jsme šanci bojovat do posledního zápasu o to, abychom v extralize zůstali,“ řekl Jágr novinářům.



„Pravděpodobně nám nikdo nedával dopředu šanci, že budeme bojovat takhle do posledního utkání o přežití. Na druhou stranu že sestupujeme, není kvůli zápasu v Litvínově. Prohráli jsme si to někde jinde... Kdybychom hráli stejně jako poslední čtyři zápasy, zodpovědně dozadu, snažili jsme se získat každý bod, tak bychom v téhle situaci nebyli,“ komentoval Jágr fakt, že po 37. kole mělo Kladno náskok už 15 bodů před tehdy posledními Pardubicemi.



Sérii neúspěchů ale podle něj bylo těžké zastavit. „Kdo dělal sport, dobře ví, že když jsi na vítězné vlně, nebo když se prohrává, je to jako sněhová koule. To se nedá zastavit. Nemůžeš jenom lousknout prstem a říct, teď začneme makat. Takhle to nefunguje,“ uvedl.

„Když slyším některé odborníky, jak říkají, jak je možný, že prohráli jedenáctkrát za sebou. Nebo jak mohli vyhrát tři za sebou? To je sport. Kdo to nechápe, ve sportu nic nezažil,“ prohlásil Jágr.

„Je to hodně o sebevědomí. Nedokázali jsme vyhrát zápasy, které jsme předtím zvládali. Hlavně doma. Naše malé hřiště bylo celou sezonu naší výhodou, najednou během té série jsme nedokázali porazit týmy, s nimiž jsme bojovali o sestup,“ řekl Jágr.

Zatímco ostatní týmy v boji o záchranu posilovaly, Kladno hrálo s totožným kádrem. „Nemyslím si, že byli volní hráči. Kdyby došlo k trejdu, všichni žádali dva nejlepší naše hráče, což byl Strnad a Austin. To jsme si nemohli dovolit. Cizinců jsme měli šest, takže jsme neměli kam sáhnout...,“ podotkl Jágr.

Jaromír Jágr utěšuje Adama Brízgalu.

Po neúspěšné sérii se Kladno zvedlo a vyhrálo třikrát za sebou, ale přímou bitvu o záchranu s Litvínovem nezvládlo. Jágr přiznal, že to byl hodně náročný souboj. „Nečekal jsem, že ve 48 letech budu hrát zápas o všechno. Samozřejmě moje zodpovědnost vůči klubu, fanouškům, sponzorům je obrovská. A k tomu ještě musím hrát. Není to jednoduchý, pak se tlak násobí. Ale kdyby to tak bylo, dělá to každý,“ prohlásil.



„Je to psychicky i fyzicky náročnější než jakékoliv play off. Přirovnal bych to k bitvě gladiátorů, kdy jeden musí umřít minimálně na jeden rok. Když hraješ vyřazovací část a prohraješ zápas číslo sedm, pochopitelně to mrzí, ale příští rok máš další šanci. Tady ta šance není,“ komentoval sestup do první ligy.

Duel s Litvínovem podle něj zlomil gól před koncem druhé třetiny, kdy domácí získali vedení 3:2. „Udělali jsme jednu chybu v oslabení, kdy jsme se stáhli moc dolů a nechali jsme tam volného hráče na volej. Ke vší smůle to bylo čtyři vteřiny před koncem, což nás trochu položilo. A gól na 2:4? To už jsme museli riskovat a jít do útoku,“ uvedl Jágr, který v zápase nebodoval.

O své budoucnosti se bude teprve rozhodovat. „Hokej dál miluju, vím, že je to rok od roku náročnější. Byl jsem zvyklý na to, že tyhle klíčové zápasy jsem dokázal odehrát daleko lépe než tentokrát. Pomohl jsem vyhrát. V téhle situaci už nejsem, takže chuť do hokeje je menší než třeba před deseti lety. To je samozřejmé. Ale všechno záleží na tom, jestli najdu smysl dál pokračovat. Musím najít smysl hrát v české lize,“ řekl Jágr.

Jaromír Jágr smutní.

Jako majitel klubu bude řešit situaci po sestupu. „Musíme si sednout, vymyslet další strategii. Postoupit zezdola je náročný, těžký, nám to vzalo pět let. Není to jednoduchý. Ani se v extralize lize udržet. Nic jiného nám nezbývá. Musíme se zamyslet a jít zpátky do práce.“



Netuší, jestli bude v příští sezoně stále možnost přímého postupu do extraligy. „To, jak je to teď, neznamená, že to tak bude příští sezonu... Samozřejmě majitelé extraligových klubů budou hlasovat, jak dál. Nás už se to netýká, nejsme tam. Takže co platí teď, neznamená, že bude za měsíc,“ dodal Jágr.