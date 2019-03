KOMENTÁŘ: Je Španěl Piqué pokrytec, nebo chce jen umírnit Katalánce?

PRAHA Fotbalista Barcelony Gerard Piqué pochází z Katalánska, a přestože dlouhou dobu věrně reprezentoval Španělsko, na svůj původ nezapomněl.

Po loňském MS ohlásil v národním týmu konec a vydal se bojovat za barvy milovaného regionu. Ten sice nikdy nebyl uznán oficiálními organizacemi, i tak ale na jeho pondělní přátelák s Venezuelou přišlo dvanáct tisíc diváků, kteří vyjadřovali nesouhlas se španělskou vládou.



Piqué reagoval výzvou, aby se podobných výstupů vyvarovali. „Řekl jsem jim, ať jsou zticha, protože musíme jít příkladem. Nedostatek respektu, který několik fanoušků ukázalo, je nepřípustný,“ uvedl Piqué.



Turns out Gerard Pique can take free-kicks 



Watch out, Leo Messi pic.twitter.com/ngmOKveeCN