Leo, i ty? Češi jim nemohou přijít na jméno, mezi pořadateli nového Davis Cupu je ale i Messi

BARCELONA Jedním z investorů finálového turnaje Davis Cupu je i slavný argentinský fotbalista Lionel Messi. Prozradil to jeho spoluhráč z Barcelony Gerard Piqué, zakladatel a prezident investiční skupiny Kosmos, která jako partner Mezinárodní tenisové federace (ITF) plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun).

Davis Cup se letos poprvé koná ve změněném formátu s finálovým listopadovým turnajem pro 18 týmů v Madridu.

„Leo má rád tenis, je součástí rodiny Kosmosu. Známe se 18 let, takže s ním probírám svoje plány. Tenhle se mu líbil a chtěl být jeho součástí,“ řekl Piqué během čtvrtečního losu.

Při něm bylo 18 účastníků finále rozděleno do šesti tříčlenných skupin. Čeští tenisté neuspěli v kvalifikaci s Nizozemskem.

Dvaatřicetiletý Piqué zároveň odmítl kritiku ze strany špičkových hráčů v čele se Srbem Novakem Djokovičem a Švýcarem Rogerem Federerem.

„Snad se nám povede jejich názor změnit. Doufám, že za pár let přijdou a řeknou, že se mýlili a že je Davis Cup v lepším stavu než kdy jindy,“ řekl španělský obránce.



Reformu 118 let staré soutěže výrazně prosazoval prezident ITF David Haggerty.

Proti byly velké evropské federace včetně Británie, Německa či České republiky či druhá nejúspěšnější země v historii Davis Cupu Austrálie. Přesto loni v srpnu revoluční návrh získal potřebnou dvoutřetinovou většinu od delegátů.