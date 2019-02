Holky se neustále zlepšují, potvory, smála po vítězném závodě Ledecká

Pchjongčchang Ester Ledecká se úspěšně vrátila do snowboardového kolotoče. Finále paralelního obřího slalomu mělo stejné obsazení jako na olympiádě a Ledecká v něm Němku Selinu Jörgovou znovu jasně porazila.„Mám z toho samozřejmě velkou radost. Vypadá to, že jsem na snowboardu úplně nezapomněla,“ zářila Ledecká po závodě v Pchjongčchangu.

O závodě

„Mám z toho samozřejmě velkou radost. Vypadá to, že jsem na snowboardu úplně nezapomněla. Trochu jsem se potřebovala rozkoukat a potrénovat, protože moje soupeřky v první šestnáctce jsou každý rok neuvěřitelně vyrovnané, špičkové závodnice. A pořád se zlepšují, potvory. (směje se) Vyhrála jsem kvalifikaci, takže jsem si mohla ve finále vybírat trať. Zvolila jsem modrou, protože jednak je modrá dobrá a pak - a to hlavně - se mi báječně hodila k mojí nové helmě. (směje se) Závodní pista byla senzačně připravená, stejně jako před rokem na „Korejským přáteláčku“, takže v tratích nebyl skoro žádný rozdíl. Podmínky byly férové pro všechny, což mám ráda. Počasí bylo bezva, můj tým fungoval naprosto profesionálně, celý závod jsem si užila. Po snowboardu už se mi hodně stýskalo, byla to dlouhá pauza. Zítra je nový den, tak uvidíme, jak se vyspím na další závod.“

O vzpomínce na Olympijské hry



„Je to něco jiného, není to tady celé zasíťované ostnatými dráty, jsou tady i jiní lidé než závodníci a staff, celkově je to takové živější. Jinak je hezké se vrátit zpátky, mám místní kopec ráda.“