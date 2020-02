Když zradí zdraví. Smůlu měli Kadlec, Rosický i ‚Máňa‘ Mistr, Jágr je přírodní zázrak

PRAHA V říjnu 2010 fotbalový útočník Václav Kadlec debutoval v národním týmu a v utkání proti Lichtenštejnsku si rovnou připsal i premiérovou branku. Ve věku 18 let, 4 měsíce a 22 dní se tak stal nejmladším střelcem v historii samostatné české reprezentace.

Velký talent měly v hledáčku zvučné zahraniční kluby, a když o tři roky později přestupoval do bundesligového Frankfurtu, dostala za něj Sparta 100 milionů korun.

Postupně jej však začaly čím dál častěji sužovat zdravotní problémy. Dokonce měl po souboji s mladoboleslavským Michalem Nešporem proraženou lebku. Trápila ho především kolena a nakonec minulý týden před další operací se v pouhých 27 letech rozhodl dát profesionálnímu fotbalu sbohem.



Kadlec je jedním z mnoha příkladů, jak zranění dokážou zničit slibně rozjetou kariéru.

Třeba takový Rudolf Kučera, který před měsícem oslavil osmdesátiny, by mohl vyprávět. V první půli 60. let proháněl v barvách Dukly Praha soupeřovy obrany, ovšem v listopadu 1963 přišlo během Poháru mistrů evropských zemí s polským Górnikem Zabrze osudné zranění. V souboji jej obránce Oslizlo trefil loktem do spánku a šikovný útočník se po nekoordinovaném pádu praštil hlavou o zem. Na hřiště se už nikdy nedokázal pořádně vrátit, po čase s fotbalem skončil a začal taxikařit.

Lumír Mistr v dresu pražské Sparty získal pět ligových titulů.

V 90. letech zase patřil k největším fotbalovým básníkům u nás Lumír Mistr. Když Sparta v roce 1992 památně porazila v Lize mistrů Barcelonu, její hvězdy se jen divily, jak s nimi „Máňa“ Mistr cvičí. „Witschgeho jsem u levého praporku posadil na zadek, Ronald Koeman nestačil, z Míši Laudrupa jsem taky udělal voříška,“ vzpomínal nedávno čerstvý padesátník, kterého stejně jako Kadlece zlobila kolena natolik, že s velkými obtížemi vydržel hrát jen do třiceti.

Tomáši Rosickému napočítali na pět desítek nejrůznějších zranění, bez nichž mohla být jeho kariéra ještě zářivější.

Jako zázrak naopak působí hokejista Jaromír Jágr. V době vrcholné formy předesílal, že kvůli bolavým tříslům se jeho čas brzy nachýlí. Teď mu je 48 a stále nastupuje za extraligové Kladno.