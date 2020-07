KOMENTÁŘ: A fraška pokračuje. Vedení fotbalu chce hodit vinu za své nedostatky na Opavu

Praha Ještě nedozněla ani kritika expertů a fanoušků na dle mnohých zbytečné a předčasné ukončení nadstavbové skupiny o záchranu v první lize a už je opět o čem psát.

Ligová fotbalová asociace (LFA), která u nás profesionální soutěže řídí, podala podnět k disciplinární komisi na SFC Opava kvůli možnému nedodržení nastavených opatření proti šíření nového koronaviru. Právě ve slezském týmu se v den znovurozběhnutí této skupiny objevil hráč nakažený covid-19. Dokonce hrozí právními kroky.



Co bude následovat? Téměř jistě útoky z obou stran. LFA bude podkládat své tvrzení zprávami hygieniků, opavský klub se bude bránit a poukazovat na to, že nebylo potřeba posílat celý klub do karantény.

Ostatně tak, jak je to běžné v civilizovaném světě kolem nás. Místo toho, aby se vedení ligy chytlo za nos a hledalo způsoby, jak podobné situaci v budoucnu předejít, hází vinu za nedohrání soutěže na druhé.

Ale překvapuje to v Česku vlastně ještě někoho?