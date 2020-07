KOMENTÁŘ: Závěr fotbalové ligy připomínal divadlo, ligu dohráli i v koronavirem zničené Itálii

Praha Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Závěr nejvyšší české fotbalové ligy ve skupině o záchranu nechvalně připomínal divadelní hru ztvárněnou Jiřím Lábusem s Petrem Čtvrtníčkem, která satiricky parafrázovala situaci v tuzemském fotbalovém rybníčku.

Zbývalo dohrát dvě ligová kola ve skupině o udržení, aby se rozhodlo o jediném sestupujícím, postup ze druhé ligy měly právoplatně zaručené první Pardubice, druhé Brno a Dukla tak, aby v příštím ročníku nejvyšší soutěže byl sudý počet týmů.



Pražský celek z Julisky se ale z radostné novinky těšil pouhých šest dnů.

Proti byla Opava, v jejímž mužstvu se nakazil jeden z hráčů koronavirem a rázem bylo všechno jinak. Slezské mužstvo bylo posláno do karantény a jelikož se do začátku srpna zbytek skupiny o záchranu nestihne dohrát, poprvé v historii ligy nikdo nesestupuje – Opava, Karviná a Příbram, kterou několik let drží všemožnými prostředky mezi ligovou smetánkou kontroverzní šéf Jaroslav Starka, si mohly oddechnout.

„Jsem šťastný jako blecha, co vám mám povídat. Asi to tak mělo být, nádherný den,“ komentoval příbramský boss rozhodnutí nedohrát skupiny o záchranu.



Nádherný den? Skutečně?

Rozhodnout o osudu sestupujících od zeleného stolu je další výrazná ťafka do už tak pochroumané reputace českého fotbalu. Vždyť i v Itálii, která byla z evropských zemí koronavirem postižena nejvíce, zbývají dohrát už pouze dvě ligová kola tak, aby byla soutěž plnohodnotně dokončena.

Zákeřný virus tu s námi pravděpodobně bude ještě nějakou dobu a je potřeba se s ním naučit vypořádat. Je správné kvůli jednomu nakaženému hráči rušit zbylý program?

Ve zmiňované italské Serii A řeší tento problém jednoduše – karanténa se týká jen pozitivně testovaných fotbalistů, zbytek může hrát.

Česká liga by se měla rychle inspirovat modely z okolních a vyspělejších soutěží. Pokud ne, tak si bude neustále držet nálepku pochybné a nahrávat konspiračním teoretikům, kterým vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) pravidelně nabízí munici zdarma.