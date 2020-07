Jenom nejvyšší číle a početná konkurence. To je jenom dobře, říká plzeňský Kalvach

Plzeň První sezonou v plzeňském dresu zvládl fantasticky. Okamžitě se usadil v základní sestavě, nakoukl do reprezentace. A ze svého standardu nechce slevit ani v nadcházejícím ročníku. „Jsou tu nejvyšší cíle. Je jenom dobře, že každý musí předvádět to nejlepší,“ nestěžuje si Lukáš Kalvach na konkurenci.

Máte za sebou první trénikový den, rovnou dvoufázový. Cítíte nohy?

Bylo to trošku náročnější, protože je horko a ta čtrnáctidenní pauza se na začátku vždycky trošku projeví. Navíc jsme ještě ve čtvrtek museli projít testy. Ale to není nic závažného, dostaneme se do toho a bude to v pohodě.

Jak jste si užil dovolenou?

Byli jsme s přítelkyní tři dny na Slovensku, pak doma u rodiny, měli jsme oslavu narozenin. Příjemné.

Dokonce jste se prý stihl i zasnoubit...

Jo, to jsem zvládl ještě na Slovensku. Naštěstí řekla ano, takže jsem spokojený. (úsměv)

Potěšil vás i fakt, že u fanoušků bodovaly v anketě vaše góly?

Těší mě, že mám první i druhé místo. Chci moc poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali a doufám, že to zopakuji i v další sezoně.

Čeká vás rychlá příprava, už za měsíc startuje liga.

V zimě byla také krátká. Je to lepší, než se připravovat dva měsíce, jak to bylo třeba během té korony. Myslím, že jsme z toho extra nevypadli. Měsíc je dostatečný, abychom se připravili na ligu i poháry. Tak, aby sezona byla úspěšná.

Jaké jste obdrželi individuální plány?

Běhy, posilování, abychom se udrželi trošičku v zápřahu, ale v pohodě.

Viktoria přivedla několik posil. Co říkáte nové konkurenci?

Tady jsou nejvyšší cíle, takže konkurence v Plzni je vždycky. Je to jenom dobře, každý musí předvádět to nejlepší, co v něm je. Abychom se posouvali, až pak můžeme být všichni úspěšní.

Navíc v novém odění od firmy Macron...

Mně se líbí. Myslím, že to bude super.