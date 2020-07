KOMENTÁŘ: Nezavírejte hráče do klece, ale vymyslete, jak hrát i za koronaviru

Praha Bosse fotbalové Příbrami Jaroslava Starku čtvrteční zpráva o výskytu koronaviru v týmu Opavy, a tudíž i předčasném ukončení skupiny o záchranu zastihla při předčasném návratu z dovolené v Rakousku. Zrovna si dával v restauraci oběd, který si podle vlastních slov o to víc vychutnal. „Jsem rád. Asi to tak mělo být,“ glosoval potěšeně na dálku informaci o tom, že se letos všechny týmy v první lize zachránily. Tedy i jeho nejvíc ohrožená Příbram.

To v pražské Dukle, která ve druhé lize skončila třetí, zavládlo velké zklamání. Pokud by se nejvyšší soutěž dohrála a poslední celek spadl, postoupila by mezi elitu. Za těchto okolností to musí zkusit příští sezonu znovu. „Čekali jsme na definitivní rozhodnutí, jestli se nadstavba dohraje, nebo ne. Z toho důvodu jsme vyčkávali a dneska to bereme jako realitu,“ uvedl šéf Dukly Pavel Vandas a netajil své rozčarování. „Já byl pesimista, dával jsem tomu deset procent.“



Pokud si o situaci myslíte, že místo zásahu vyšší moci šlo spíš o komplot mocných, tato vyjádření vás musela v tomto postoji jen utvrdit. Ale i když se vše seběhlo opravdu náhodou a scénář prostě dospěl k neodvratitelnému vyústění, musí Ligová fotbalová asociace vymyslet opatření a postup, který by odboural nepřijatelný precedens ze závěru této sezony.



Základní potíž tkví v tom, že fotbalovým regulím jsou v tomto případě zásadně nadřazeny ty státní. O osudu nakažených hráčů a jejich klubů rozhodují příslušné krajské hygienické stanice a záleží na nich, jestli umístí do karantény pouze jednotlivce (případy Mladé Boleslavi a Slavie před restartem 1. ligy), nebo celou organizaci (Karviná a Opava v nadstavbě).



Je jasné, že z toho se musí vycházet, nicméně je na vedení soutěže, aby zajistila co nejmenší ohýbatelnost nařízení a z nich vycházejících pravidel. Nemůžeme si totiž bláhově myslet, že se žádní nakažení během celé příští sezony neobjeví. Vždyť řada týmů napříč sporty už musela kvůli karanténám přerušit letní přípravu.

„Ponecháte-li možnost soutěž nedohrát, buďte si jisti, že dohrána nebude. Pouze tehdy, když by tato možnost byla předem vyloučena, by se liga dohrála. Ale to by všem účastníkům muselo být jasné předem,“ nabádá majitel Dukly Bohumil Paukner.



Řešení vidí v dodržování obecných opatření a doporučení především ze strany hráčů. Není to nelogické, vždyť třeba v Německu dostali hráči vysokou pokutu za zapovězené slavení s fanoušky před stadionem. Však se taky bundesliga v pohodě dohrála a k úspěšnému zakončení směřují také v Anglii či Itálii.



Jenže je rozdíl vydržet opatření pár týdnů, nebo celý rok, přece nelze hráče a zaměstnance klubů zamknout do klecí. Regule musí být jasné, funkční, ale lidské.