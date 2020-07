SPARŤANKA: Spasit nás může univerzální brčko. Handrkování o Kangově smlouvě je malicherné

Praha Na neodvratné střídání prvků očekávání a zklamání ze slavné Cimrmanovy frustrační kompozice jsem si jako sparťanka už tak nějak zvykla. Nepřijde mi ale fér, že fáze zklamání nastupuje čím dál časněji.

Původně se dostavovala až ve chvíli fatální ztráty na čelo ligy, pak při vypadnutí z předkol evropských pohárů, loni bylo jasné už po prvních přípravných zápasech, že pod novým progresivním trenérem to nepůjde. No a letos se prvek zklamání dostavil hned na samém začátku přípravy. Trenér je v tom tentokrát nevině. Ani Václav Kotal nedokáže zázraky ve chvíli, kdy se po součtu příchodů a odchodů ocitl kádr v těžkém minusu.



Vážně kvůli malichernému handrkování o délku smlouvy nechá Sparta odejít nejlepšího plejera ligy Guélora Kangu? (Konkurencí mu může být snad jen jistý Rumun, o jehož um jsme si pročistili kádr už před časem.) O čí ego se v tomhle případě ve skutečnosti hraje? Těžko pochopit, proč potom Ondřej Zahustel dostal bez problémů další dva roky smlouvy navíc, přičemž celou dobu nastaveného kontraktu stráví na hostování.

Jaký mně nepochopitelný smysl se asi skrývá za propuštěním téměř všech levonohých obránců. Když Costa v rámci svého dojemného loučení dával najevo zklamání z toho, že už o něj Sparta nestojí, bylo mi líto Kostíka. Když ho ale po pár dnech následoval i Martin Frýdek, začalo mi být líto spíš Sparty. Jediný levý bek Matěj Hanousek to fakt nevytrhne (promiň, Hany).



Speciální kapitolou je kauza Dávid Hancko. Mělo smysl podepisovat tak obří opci, když ji Sparta nebyla asi nikdy ochotna uplatnit? Covid necovid. Zvláštní okolnost Hanckova hostování bychom se asi nikdy nedozvěděli, kdyby se překvapivě z mladého Slováka nevyklubal nejlepší stoper (libero) v rudém od dob Pepy Chovance.

Možná je v tom všem nějaký skrytý manažerský záměr. Pokud ale nebude co nejdřív odhalen, začne zřejmě narůstat počet sparťanů přesvědčených, že dosazení hráčské ikony do křesla sportovního ředitele byl jen další přešlap Daniela Křetínského. Přitom věřím, že tentokrát to DK chtěl vážně udělat dobře, jenže to dopadlo jako obvykle.

Ještěže nám současné vyšinuté časy poskytly pár pozitivních příkladů, jak elegantně zatáhnout za brzdu dřív, než konkurence začne mizet v nedohlednu. Stačí, aby si i kluci z áčka zašli na nějakou veselou noční párty. Ať si ale rozhodně s sebou neberou roušku a vlastní brčko. Na místě bude jistě k dispozici jedno univerzální.