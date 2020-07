KOMENTÁŘ: Slavia jde v derby do vedení už před sezonou. A co vlastně chce nerozhodný Kanga?

Jediná porážka, dvě remízy a hned deset výher. K tomu zisk domácího poháru. Takto skvěle zakončila fotbalová Sparta po koronavirové pauze uplynulou sezonu, která přitom dlouho spěla k velkému propadáku. Přestože za konečné třetí místo v ligové tabulce ji fanoušci nemohli bůhvíjak plácat po ramenou, směli aspoň po předlouhém čase utěšovat svou rozbolavělou duši vítěznou vlnou. S koučem Kotalem nám to jde a příští sezonu už opravdu zaútočíme na titul, který patří na Spartu, věří mnozí.

Jenže s letní přestávkou vyvstaly nové trable – s kádrem pro následující sezonu. Skončily sice další symboly nepovedené Stramaccioniho éry Ben Chaim, Kaya a Mandjeck, ovšem odcházejí nejen oni. O neprodloužení smlouvy Costovi si rozhodli sparťané sami, k tomu se však z Letné vydává do zahraničí za lepším další defenzivní hráč Frýdek. Na nejlepšího stopera ligy Hancka, který hostoval z italské Fiorentiny, Pražané neuplatnili převysokou opci, takže jeho pokračování v rudém dresu je ve hvězdách, stejně jako ofenzivní opory Kangy, jehož vyjednávání o nové smlouvě vypadá tragikomicky.

Oč napřed je opět nejzásadnější sparťanský konkurent z Edenu, který sčítá především chtěné nové tváře... Slavia pokračuje v oblíbených nákupech z Liberce, odkud získala Kuchtu, Karafiáta, Berana a především ofenzivní objev Malinského. To při stabilizaci kádru po zimních odchodech vypadá pro trenéra Trpišovského docela uspokojivě, a Slavia tak v „předsezonním derby“ nad Spartou vede.

Ještě se vraťme ke Kangovi. Těžko se v jeho přestupových šachách vyznat. Produktivní gabonský záložník na sociálních sítích tvrdí, že u něj problém není, zároveň však svým chováním naznačuje, že s vedením úplně nenašel společnou řeč. Místo smlouvy na rok s následnou opcí, jejíž podmínky by zřejmě v pohodě splnil, trvá na dvouletém kontraktu. Také se psalo o jeho námluvách s tureckým Trabzonsporem.

Kanga je ve Spartě už dva a půl roku, přičemž trvalo celkem dlouho, než dokázal vedle výkonů ukočírovat i svou povahu, a stát se tak opravdovou oporou. Co když se však za pár měsíců opět přepne do původního módu a za luxusní peníze z něj znovu bude kontroverzní postava? Podstoupí Sparta tohle riziko a nakonec mu vyjde vstříc? Nebo zkusí fungovat bez něj a spolehnout se na jiné? Opravdu těžké dilema, zároveň by však hráč měl dát jasně najevo, že za Spartu hrát chce, jinak si znovu nadělá zlou krev.