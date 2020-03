KOMENTÁŘ: Bůh a Kotal to zařídí. Panika kvůli koronaviru by mohla odložit derby, pak by Sparta šanci měla

Praha Ještě v sobotu večer jsem byla přesvědčena, že nás v tomto týdnu čeká osud ovcí vedených na porážku. Jestli jsme doma dokázali do sestupových vod namočenému Zlínu odevzdat bod, jak asi můžeme dopadnout se soupeři pro příští dny – ve středu nás v poháru čeká Kozlem nastartovaný Baník a v neděli k titulu pílící Slavia.

Od té doby se ale přece jen začala černá mračna trochu roztahovat. První paprsek světla vyšel v neděli, když si sešívaní odvezli ze Slovácka už druhou letošní porážku. Že by nezastavitelným Trpišovského atletům začal docházet dech? Možná nebudou úplně nehratelní.



Druhá naděje přišla z nečekaných míst. Deus ex machina. Koneckonců se Spartou už dlouho prožíváme tragédii řeckých rozměrů. Božský zásah má podobu koronaviru. Nebo spíš paniky kolem něj. Zákaz srocování lidu se jistě brzy dotkne i fotbalu.

Pokud to moudří této země nestihnou aplikovat už na středeční mač, tak nedělní derby před 19 tisíci diváky přece nemohou nechat proběhnout. A do náhradního termínu už Václav Kotal zvládne dát náš ansámbl roztřesených duší dohromady. Po dlouhé době je to trenér, jemuž věřím, že to dokáže.