KOMENTÁŘ: Řídí Čína své velmistry po sovětském vzoru?

V semifinále světového poháru spolu hrají dva čínští šachisté a vzhledem k dvěma rychlým remízám jsou konspirační teorie na místě.

Šachový turnaj kandidátů mistrovství světa je vrcholem kariéry pro mnoho hráčů světové špičky.

Po složitých kvalifikacích se osm supervelmistrů utká o právo vyzvat mistra světa k titulovému zápasu, a tedy i minimálně 15 milionů korun.

Nyní má Čína otevřená vrátka, aby si nesportovním chování zajistila druhé z těch osmi míst v kandidátském turnaji.



Příští turnaj kandidátů je naplánován na jaro příští roku a jeho účastníky budou i oba finalisté právě probíhajícího Světového poháru.

V prvním semifinálovém duelu porazil ázerbajdžánký velmistr Tejmur Radžabov svého francouzského soka Maxima Vachiera-Lagraveho a v sobotu se v ruském Chanty-Mansisjku hraje tie-break druhého semifinále, které svedlo k jednomu stolu dva čínské velmistry.



Zkušenějším je světová trojka Ding Liren, kterého jsme měli možnost vidět v červnu v Praze v Obecním domě při zápase s českou jedničkou Davidem Navarou, a mírným outsiderem mladičký Yu Yangyi.

Obě semifinálové partie čínských velmistrů v klasickém šachu ale skončily rychlými bezkrevnými remízami, a před rozstřelem ve zkráceném čase – nejprve budou hrát rapid partie a pak bleskovky – se tak neodbytně vkrádá otázka:

Bojují spolu doopravdy, anebo jen boj předstírají a mají od čínského vedení nařízeno, jak má jejich duel skončit?

Ding Liren a Thai Dai Van Nguyen (vlevo) s cenami pro vítěze.

Z hlediska čínského šachu by totiž bylo mnohem lepší, aby tenhle zápas vyhrál a do finále postoupil slabší z dvojice, Yu Yangyi, protože tím by se kvalifikoval do turnaje kandidátů druhý čínský reprezentant.



Ding Liren totiž turnaj kandidátů bude hrát tak jako tak, protože se již téměř jistě kvalifikoval na základě svého ratingu.

Pokud by však do finále Světového poháru postoupil místo mladého Yua zkušenější Ding Liren, pak by na základě ratingu šel do Turnaje kandidátů další v pořadí na Elo listině za Dingem Lirenem a to zřejmě bude Anish Giri.

Nechá si Čína uniknout možnost mít z osmi účastníků turnaje kandidátů dva své šachisty, když jí stačí dát pokyn svým reprezentantům, kdo z nich má v semifinále vyhrát a kdo prohrát?

Mladším sportovním fanouškům to připomene týmové řízení Ferrari při poslední velké ceně Formule 1 v Singaporu, kde skrze zastávky v boxech přehodil tým Ferrari pořadí svých dvou pilotů na prvních dvou místech.

Starší sportovní fanoušci - a zejména ti šachoví - si pak jistě vzpomenou na slavný turnaj kandidátů Curacao 1962.

Šachista Bobby Fischer

Na karibském ostrově tehdy bojovalo osm světových velmistrů, z nichž pět bylo ze Sovětského svazu (Tigran Petrosjan, Jefim Geller, Paul Keres, Viktor Korčnoj a Michail Tal), dva z USA (Bobby Fischer a Pál Benkö) a jeden z Československa (Miroslav Filip).



První tři ze sovětských velmistrů dělali při vzájemných pártiích velmi rychlé krátké remízy, čímž pro dlouhý turnaj (hrálo se dva měsíce a každý celkem 28 partií) výrazně šetřili síly.

Turnaj pak tato trojice i vyhrála (první byl Petrosjan, půl bodu před Gellerem a Keresem).

Bobby Fischer okamžitě nařknul Sověty z podvodu, z předem domluvených remíz, a později se ukázalo, že měl pravdu.

Důsledkem bylo, že FIDE (Mezinárodní šachová federace) zrušila turnaje kandidátů a nahradila je cyklem vyřazovacích zápasů kandidátů, kde machinace typu Curacao 1962 nejsou možné.

Po přestávce dlouhé půl století se šachový svět k Turnajům kandidátů vrátil, jen kvalifikační systém skrze pásmové a mezipásmové turnaje nahradil systém jiný, jehož součástí jsou i Světový pohár a ratingová listina.

A možná se vrátíme i k podezřením o státem řízených výsledcích v zápasech vlastních reprezentantů.



Jestli se Čína skutečně inspiruje sovětským vzorem Curacao 1962 jistě vědět nebudeme (pokud tedy Ding Liren nevyhraje, což by podezření vyvrátilo), nicméně po dnešním tie-breaku ve zrychleném šachu si v tomto úsudku budeme moci být jistější.

Pokud Ding Liren dostal přikázáno pustit Yu Yangyie do finále, dalo by se pak očekávat, že jako kompenzaci dostane od svého čínského kolegy body ve vzájemných partiích v turnaji kandidátů 2020.

Jestli vedení Čínské šachové federace zajistí Yu Yangyimu postup do finále Světového poháru a do turnaje kandidátů příkazem Dingu Lirenovi, že musí prohrát, pak může podobně pro turnaj kandidátů přikázat Yu Yangyimu, že tam musí na oplátku prohrát on.

Blízká budoucnost ukáže, zda jde o pouhé plané konspirativní vidění světa, anebo o velmi pravděpodobnou verzi šachové reality.