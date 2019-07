Česká sudí o šachovém skandálu: Kontrol je málo a hráči to vědí. Musíme znát i právo a techniku

Praha Český velmistr Igors Rausis ukázal, v čem tkví největší problém šachu. „Nejde o podvádění u stolu, doping, ale o šizení soupeře trikem či nesportovním chováním. Je jím podvádění s využitím počítačů. Tato problematika se do značné míry překrývá s raděním se s další osobou, což není novinkou, avšak přerůstá do závažnějších rozměrů,“ vysvětluje předsedkyně české komise rozhodčích Jiřina Prokopová pojem anticheating, s nímž se nyní tento sport potýká, v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Igors Rausis byl chycen na toaletách, když konzultoval šachovou partii s počítačovým softwarem (více o případu zde). Jedná se o první prohřešek, kdy byl šachista podobné úrovně přistižen?

Hráči vysoké úrovně byli již při podvádění v minulosti přistiženi. Jako první se nabízí skandál s francouzskou reprezentací na Šachové olympiádě 2010, který do značné míry odstartoval tzv. anticheating jako takový. S iPodem na toaletách byl přistižen také například velmistr Gaioz Nigalidze na turnaji v Dubaji.

Lidovky.cz: O co konkrétně v těchto případech šlo?

Ohledně olympiády v roce 2010 šlo o to, že kapitán francouzského družstva Arnaud Hauchard přijímal od Cyrila Marzoly SMS zprávy, které obsahovaly kódované tahy. Ty potom smluveným způsobem předal jednomu z hráčů – Sebastienu Fellerovi. Zprávy byly psány ve formě telefonního čísla. Začínaly vždy 06, druhé dvě cifry udávaly číslo tahu, 5. a 6. pole, ze kterého má figura táhnout, 7. a 8. cílové pole, kam má daná figura táhnout, a poslední dvě byly náhodné a neměly význam. Pole byla kódována po vzoru korespondenčního šachu. Fellerovi následně tah předal na stejném principu podle toho, za které hráče zápasu se postupně postavil.

Případ Rausis „V současnosti nebyla dle mých informací policie k řešení tohoto případu přizvána. Což ale neznamená, že by se to nemohlo v dalších dnech změnit. Zatím jsme tento případ zaznamenali jen z tisku a v současnosti probíhá pouze vnitřní vyšetřování v rámci Mezinárodní šachové federace (FIDE),“ uvedl ve středu pro server Lidovky.cz mluvčí štrasburských vyšetřovatelů. „Pokud ale toto vnitřní vyšetřování potvrdí, že došlo k podvodu, může se stát, že FIDE podá stížnost a podnět do rukou prokurátora.“

Lidovky.cz: Jak to bylo možné?

Hráč první šachovnice soupeřova týmu měl číslo 1, čtvrté šachovnice 4, číslo 5 měl hráč páté šachovnice a číslo 8 osmička francouzského týmu. Feller vyhrál zlatou medaili za nejlepší výsledek na čtvrté šachovnici ziskem šesti bodů z devíti kol. Podvod odhalila samotná Francouzská šachová federace. Disciplinární komise rozhodla, že všichni tři aktéři se dopustili porušení etického kodexu. Hauchard dostal doživotní zákaz jako kapitán a trenér ve Francii, Marzolo dostal pětiletý zákaz a Feller s ohledem na jeho nízký věk tříletý zákaz činnosti, následovaný dvěma roky prospěšných prací pro Francouzskou federaci.

Lidovky.cz: A u toho šachového velmistra?

U Nigalidzeho šlo o časté odcházení na toaletu, na které upozornil jeho protihráč. Rozhodčí chování Nigalidzeho sledoval a poté se rozhodl jej prohledat, žádné zařízení však nenašel. Po delší době si povšiml, že hráč na záchodech používá vždy stejnou kabinku. Při jejím prohledání našel iPod a sluchátka. Hráč však popřel, že by mu zařízení patřilo. Při prohledání telefonu našli rozhodčí zapnutý monitor se stejnou pozicí, jaká byla na šachovnici, a zároveň byl účet telefonu přihlášen na sociální síť. Trestem bylo vyloučení z turnaje a později celosvětový zákaz činnosti na tři roky a odebrání titulu velmistra.

Lidovky.cz: Na větších turnajích jsou před zahájením partie používané skenery a detektory kovu. Jak je tedy možné, že se Rausisovi podařilo pronést telefon?

Využití anti-cheatingových prostředků na turnajích je prozatím stále v plenkách. Je to kontroverzní a komplikované téma, mnoho organizátorů je stále odmítá – ať už z důvodů finančních, technických, čistě filosofických nebo je opomíjí jednoduše z nedostatku informovanosti. Není možné vyhledávat pouze takové turnaje, kde se dá očekávat, že zde budou podobné prostředky chybět. Případně s podváděním přestat v případě, že se na něm objeví.

Jiřina Prokopová při provádění kontrol ručním detektorem.

Lidovky.cz: Jak taková kontrola probíhá a od jakého „ratingu“ turnajů se uskuteční? Dějí se tyto procesy i na menších turnajích v Česku?

Pro české turnaje Komise rozhodčích českého svazu (ŠSČR) v loňském roce zakoupila dva ruční detektory kovu. Povinně použity byly již dvakrát na MČR mužů a na finále české extraligy, dále se jich využilo na nominačním turnaji mužů, MČR žen nebo na pardubickém festivalu Czech Open. Detektor si může každý organizátor nebo rozhodčí od komise bezplatně zapůjčit, zatím však jen málokdo projevil zájem. Dá se tedy říct, že pouze na českých vrcholových akcích. Ratingový limit prozatím stanoven není, já ho však navrhuji. Na menších turnajích se obvykle pouze připomene zákaz použití telefonů a dalších zařízení a pokud je s ním v ruce někdo přistižen nebo někomu během hry zazvoní, je jeho partie prohlášená za prohranou.

Lidovky.cz: Jak vnímáte fakt, že k usvědčení došlo na základě kamerového záznamu, který na toalety umístili rozhodčí?

To, že pečlivě připravená akce, která vedla k úspěšnému přistižení nějakého hráče stále vzbuzuje podobné otázky, hezky ilustruje komplexnost celého problému. Rozhodčím, kteří jsou kovaní v šachových pravidlech, najednou ukládá, že se musí dále vyznat nejen v technologii, ale i právu a musí dělat eticky komplikovaná rozhodnutí. Obávám se, že viníci na to dokonce mohou spoléhat. Je to jeden z důvodů, proč je neuvěřitelně těžké někoho přistihnout.

Lidovky.cz: Rausis byl podezírán z podvodů již delší dobu. Jakými způsoby jste prověřovali jeho šachovou důvěryhodnost?

Prověřovat něčí důvěryhodnost z důvodů obecného podezření, které není založeno na žádných důkazech, je v šachu velmi nesnadné. Turnaje jsou často organizovány soukromníky, ne federacemi nebo institucemi a je na nich, jak anti-cheating pojmou, svaz ani nikdo jiný jim nemůže nic vnucovat a sám na turnaji nemá pravomoc. Kromě toho pan Rausis hrál jen velmi málo turnajů na našem území a nedal nám mnoho příležitostí jej zkontrolovat.

Lidovky.cz: A měli jste tedy nějakou možnost?

Ve chvíli, kdy jsme ji měli, a byl kontrolován na české extralize v dubnu, to mohl očekávat. I proto jsem případ opakovaně konzultovala se zástupci Fair Play komise světové federace (FIDE) a s profesorem Reganem, který se zabývá statistickou počítačovou analýzou partií a komparací s počítačovými tahy. Později byl i vznesen oficiální požadavek naším Výkonným výborem. V kombinaci s novou administrativou FIDE a mnoha dalšími skutečnosti to nakonec vedlo k jeho přistižení.

Jiřina Prokopová na Šachové Olympiádě 2018.

Lidovky.cz: Hrozí Rausisovi postihy ze strany českého svazu či světové federace?

Určitě ano. Na základě našich stanov může být Výkonným výborem vyloučen z naší federace, nicméně sám již z ní plánoval odejít. Etická komise FIDE má pravomocí více, může udělit zákaz činnosti až na 15 let, pokutu až 25 tisíc dolarů a odebrat mu titul velmistra. Mnoho lidí má ale za to, že v minulosti z její strany chyběla dostatečná přísnost, např. si nemyslím, že někdo prozatím dostal trest delší než roky.

Lidovky.cz: Může být polehčující okolností nejenom pro vyšetřování francouzské policie, ale i šachový svaz skutečnost, že se Rausis ke svému podvodu přiznal?

Vše závisí na posouzení Etické komise FIDE. K tomu i na tom, co bude panu Rausisovi možné vlastně dokázat. Nemyslím si, že jeho přiznání k podvodu v této jedné partii je nějak podstatné, neboť se má za to, že podváděl dlouhodobě.

Lidovky.cz: Berete zvýšený zájem společnosti o tuto kauzu i jako šanci, jak více popularizovat šach?

Já to beru zejména jako příležitost zpopularizovat anti-cheating mezi šachisty, funkcionáři, organizátory, trenéry a hlavně mezi mými kolegy rozhodčími. Současné povědomí o něm, respekt k těmto pravidlům, možnosti a ochota se jimi zabývat je tristní. To vedlo k tomu, že jsem nedávno na dané téma sepsala práci, jejímž výsledkem by měla být doporučení pro české soutěže, jejich organizátory a rozhodčí. Po jejím zveřejnění mám v plánu organizovat tematická školení a dál na šachisty působit.