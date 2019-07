Návrat k tankování a radikální změny pneumatik? Prezident FIA Todt potvrdil snahu zatraktivnit F1

Milán Více jak dva roky připravují zástupci Formule 1 radikální změny v roce 2021. Cíl je prostý. Vrátit zpátky divákům atraktivnější závody plné předjíždění. "Pro Pirelli je opravdu těžké vyvinout pneumatiku, která dokáže udržet takovou váhu. S lehčím autem bychom mohli lépe předjíždět. Pokud se podíváte na konce závodu, tak vidíte, že můžeme více soupeřit. Auto je lehčí a nemusíme se díky tomu ohlížet tolik na pneumatiky,“ myslí si Lewis Hamilton.

V červnu byl zajištěn rozpočet na nové změny formule 1ve výši 175 milionů dolarů (zhruba 3,9 miliardy korun), zároveň ale bylo dohodnuto, že do konce října dojde ke zdržení finalizace nových sportovních a technických pravidel. Novinky by měly být aplikovány v roce 2021.

Během Velké ceny Británie, kterou opanoval pošesté v kariéře Lewis Hamilton se však pohnuly ledy.

Prezident FIA Jean Todt během víkendu na okruhu Silverstone potvrdil, že návrat k tankování je jedním z bodů nových změn, druhou hlavní novinkou by měla být radikální úprava pneumatik.

Současné pneumatiky se přehřívají

Existuje několik vysvětlení, proč je v současné době pro jezdce F1 předjíždění tak obtížné. Jedním z nich je aerodynamika vozu, která při kontaktu vozů narušuje vzduch, který vytváří méně přítlaku. V praxi to znamená, že produkuje menší přilnavost, která znamená menší ovladatelnost monopostu v zatáčkách.

Hlavním důvodem jsou však pneumatiky.

Ty v kolotoči F1 pracují pouze v úzkém teplotním rozsahu a jsou velmi náchylné k přehřátí. V momentě přehřívání ztrácí přilnavost, kterou jezdec tak nutně potřebuje. Závodník tak má maximálně dvě kola využití možnosti zavěsit se za svého protivníku a využít „větrného pytle“, kterým nabere větší rychlosti.

Výrobci pneumatik Pirelli pracovali na zlepšení do nového ročníku 2019 - a do jisté míry uspěli, jejich základní vlastnosti však zůstávají.

Formule 1, Velká cena Velké Británie, Silverstone: Lewis Hamilton slaví.

„Kdybychom neměli tak radikální přehřívání pneumatik, mohl jsem za Valtterim zůstat a snažit se s ním být neustále v kontaktu. Nakonec jsem to musel vzdát a počkat si na vhodnější příležitost,“ vysvětluje Lewis Hamilton, proč musel upustit z útoků na týmového kolegu Valtteriho Bottase z Velké ceny Británie, za kterým byl nalepený čtyři kola.



„Doufám, že se v blízké době vyrobí pneumatiky, jejichž životnost se prodlouží a budeme mít tak více příležitostí k předjíždění,“ dodává populární Brit.

Návrat k tankování?

Řidiči také nedávno začali hovořit o hmotnosti vozů. Ta se v posledních letech zvýšila přibližně o 150 kg, a to především díky hybridním motorům, které byly používány od roku 2014.

Felippe Massa odjíždí od svých mechaniků.

Jezdci formule 1 se shodují, že je tankování posunem dopředu v atraktivitě, neřeší však hlavní problém. Pneumatiky se i při téměř nulovém množství nádrže přehřívají, tudíž jezdci mohou naplno tlačit pouze polovinu kola, v druhé se problémy s přehříváním dostaví znovu.

„Chtěl bych, aby týmy doplňovaly během závodu palivo. Dohromady by to oživilo vzpomínky na minulé doby, kdy se menší týmy pokoušely porážet velké značky. F1 se musí zpět dostat do pozornosti lidí. A aby to bylo tak, že když se budete bavit s přáteli, neshodnete se, kdo vlastně vyhraje,“ myslí si Bernie Ecclestone.

Zareaguje Pirelli a FIA na vzniklou situaci a zatraktivní koloběh formule 1?