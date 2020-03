NÁZOR: Bez diváků nehraju. Je ale rozhořčení na místě, když svět sužuje nebezpečná epidemie?

Praha Cítím pachuť. Místo abych se radoval, tak na mně leží taková deka. Je to smutný, řekl biatlonista Michal Krčmář poté, co ve Světovém poháru před prázdnými tribunami dojel na čtvrtém místě. Český reprezentant „cítil pachuť“, ale kritici rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byli i ostřejší. Mnozí fanoušci a také někteří závodníci neskrývali vztek a pobouření.

Spílali, že zatímco musel být biatlon v Novém Městě na Moravě bez fanoušků, fotbalového derby pražských S se žádné opatření netýká. Je ale takové přirovnání ve chvíli, kdy se koronavirus šíří Evropou, namístě? Zatímco na derby dorazí fanoušci hlavně z Prahy a blízkých krajů, na biatlon plánovaly přijet tisíce lidí ze zahraničí včetně těch z Itálie, kde je na starém kontinentě největší ohnisko nákazy.

Předběžná opatrnost je tak pochopitelná. Zasahovat tam, kde je riziko přenosu největší, je logické. A medaile, třeba i zlatá, ve srovnání s nebezpečím onemocnění, jež může být třeba pro seniory i smrtelné, nesnese. Toto jsou paralely, které je třeba brát v potaz.



Zákazy se samozřejmě netýkají jen biatlonu. V Itálii se ruší cyklistické i lyžařské závody, všechny sportovní akce, které zatím odvolány nejsou, musejí být za zavřenými dveřmi.

Na obě varianty, tedy na zrušení či zákaz fanoušků, si stěžují i pořadatelé. Jenže v době epidemie je čas dělat nepopulární rozhodnutí. Covid-19 neohrožuje pouze fanoušky, ale také sportovce a další lidi, kteří s milovníky sportu přijdou do kontaktu.

Navíc mnozí sportovci jsou v trochu horší pozici. Většinou si nemohou jen tak říct, že se bojí nákazy, a proto nenastoupí. Pro řadu z nich je každý vybojovaný bod důležitý, další jsou zase vázáni smlouvou v klubu… Jsou tak pod nezáviděníhodným tlakem.

Závody či utkání bez diváků jsou absurdní. Basketbalová celebrita LeBron James si to mohl dovolit říci jasně: „Hrát bez nich je nemožné. Vždyť to hraju pro lidi. To je basket. Jestli přijdu na zápas a nikdo tam nebude, tak nehraju.“