Koronavirus útočí na sport. Jsou v ohrožení i šampionát v hokeji či olympijské hry v Tokiu?

Praha Fotbalové zápasy odložené nebo bez diváků, lyžařské, cyklistické i další akce v okolí Itálie úplně zrušené… Celý svět obléhá obava z rozšíření nákazy novým typem koronaviru, kvůli kterému Itálie uzavřela do karantény 16 milionů lidí. Jak moc to naruší velké sportovní akce? Je v ohrožení i květnové Giro d’Italia či letní olympijské hry v Tokiu?

Itálie zavádí tvrdá opatření, která se výrazně dotknou místních sportovních akcí. Byl zrušen například etapový závod Tirreno–Adriatico a tradiční cyklistický monument Milán–Sanremo, nejela se ani jarní klasika Strade Bianche.



Přitom už na začátku května by měl na Apeninském poloostrově odstartovat první z letošních cyklistických Grand tour, Giro d’Italia. Tradiční třítýdenní klání začíná už 9. května v maďarské metropoli Budapešti a naplánováno má hned několik etap v severní části Itálie, tedy v místě, kde je nákaza rozšířena nejvíc.

A které je momentálně v úplné karanténě.

Je jasné, že Mezinárodní cyklistická unie (UCI) celou situaci pozorně sleduje.

Ač do závodu zbývají ještě dva měsíce, snaží se už nyní vymýšlet všechny možné scénáře. Je tak možné, že bude závod odložen či přeložen na jiné místo, konečné rozhodnutí zřejmě vydají UCI ve spolupráci s organizátory až v nejzazším možném termínu.

V ohrožení také hokejové mistrovství světa

Otazník je také nad hokejovým mistrovstvím světa, které by se mělo konat ve Švýcarsku. Mezinárodní hokejová federace IIHF už zrušila kromě šesti turnajů i šampionát žen v Kanadě, kde měly nastoupit také české hokejistky. Nejistý je též start mistrovství světa do 18 let, které se má konat v USA. Rada IIHF se plánuje sejít v polovině března, kdy zhodnotí veškerá rizika a rozhodne o osudu letošního MS.

„Ruská strana se na nás obrátila s návrhem, že je připravena pomoci v případě, že se mistrovství světa nebude moci konat ve Švýcarsku. Nedávno jsem v Rusku byl a o této možnosti jsme mluvili,“ přiznal před pár dny dosluhující prezident IIHF, Švýcar René Fasel, že existuje varianta přesunu turnaje. Nejspíše do Soči.

Co neexistuje, je hrát bez fanoušků. „Poslední dvě kola švýcarské (hokejové) ligy se hrála bez diváků a bylo to hrozné. Takhle se hrát hokej nemůže. Mohu vám s jistotou říct, že bez fanoušků se neuskuteční ani jeden zápas mistrovství světa,“ dodal důrazně.

Sudý rok je ale tradičně sportovními vrcholy nabitý.

A co fotbalové Euro?

Restrikce se citelně dotkly i fotbalu, ač duely zatím probíhají též v nejvíce ohrožené Itálii.

Tam jsou také zatím jediní, kteří hrají kompletní kola bez diváků. Kromě toho mají hráči nařízena i další hygienická opatření. Nesmí si například podávat ruce s protivníky, slavit gól objímáním, dávat autogramy ani selfie nebo navštěvovat diskotéky.

V posledních hodinách se řešilo zrušení zápasů nejvyšší soutěže, Serie A, aktuální 26. kolo se ale dohrálo, když vedení ligy nedbalo žádosti italské vlády v čele s ministrem sportu Vincenzem Spedaforou a šéfem hráčské asociace Damianem Tommasim.

Kromě lig se však spekuluje pochopitelně také letošní EURO, které by se mělo konat ve dvanácti různých městech napříč Evropou. Právě cestování tisíců fanoušků přes celý kontinent vzbuzuje největší obavy. O jeho odložení se však zatím nespekuluje, startovat by mělo až 12. června a situace se do té doby může různě změnit.

Problémy nastaly i hokejovému Znojmu, které momentálně hraje čtvrtfinále play off EBEL ligy proti italskému Bolzanu. Oba týmy se dohodly, že se celá série nakonec odehraje ve Znojmě. Pokud by totiž hráči dorazili do Itálie, museli by zůstat ve čtrnáctidenní karanténě. Tým Bolzana tak zůstal ubytován v Rakousku.

Olympiáda dle Japonců bude

Letošní největší sportovní akcí jsou pak letní olympijské hry pořádané v Tokiu. Ty mají problémy již nyní, protože kvůli obavám z nákazy se zrušilo několik kvalifikačních závodů, těch ostatních se několik sportovců zas odmítlo zúčastnit.

Předseda organizačního výboru her Joširó Mori má ale jasno. „Rád bych znovu objasnil, že o zrušení nebo odložení her neuvažujeme. Chci, aby v tom bylo jasno,“ pronesl v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

V Japonsku je přitom nakažených už 461 lidí a šest potvrzených úmrtí, dalších 705 případů mají v karanténě na lodi Diamond Princess, kterou však neuvádějí do statistik svého státu.