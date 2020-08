SPARŤANKA: Díky za Hanciho, aneb Sparta fans lives matter. Drhne ale komunikace

Ať si mě Mirkové Dušínové všech stran třeba ukamenují, drze se přiznám, že se mi zastesklo po Miroslavu Peltovi. Po jeho pro bafuňáře snad nejcennější vlastnosti - umění komunikace. Schopnost dohodnout se tak, že ani jedna strana nemá pocit prohry, momentálně v letenských kancelářích zoufale chybí. Jinak by nebyl výčet fotbalistů, s kterými se za poslední rok a půl "nedalo" domluvit, tak smutný.

Nejnověji byl jako zlosyn ocejchován Guélor Kanga. Nabídli mu neobvykle krátkou smlouvu prý proto, že pro tým poctivě pracoval jen poslední tři měsíce. Máme přijmout jako logické vysvětlení, že se snaží vždy jen krátce před vypršením smlouvy. Není pravděpodobnější, že poslední tři měsíce konečně pracoval pod trenérem, který mu uměl vysvětlit, co po něm chce? Ať tak či tak, i sportovní ředitel uznává, že v okamžiku, kdy jsme se s ním rozloučili, pilně pracoval pro tým.

Ale dobrá, každý vidí, že Kanga je složitá povaha a snad i proto bylo snadné vytočit ho nabídkou, kterou nemohl neodmítnout. Jenže on je jen posledním z řady, s podobnými otazníky před ním odcházel i Pepa Šural, Nicolae Stanciu, Martin Hašek či třeba Martin Frýdek. Vážně máme věřit, že chyba byla vždy na jejich straně? Že schopný mediátor by s nimi nedohodl prodloužení kontraktu, aniž by zruinoval letenskou pokladnu? Že se všichni provinili proti kodexu „bude za nás hrát jen ten, kdo o to doopravdy stojí“? Pak mám doplňující dotaz: počítá se za porušení kodexu dvojí odmítnutí angažmá ve Spartě, mimo jiné s odkazem na slávistickou minulost? Asi ne, jinak by nemohl Ondřej Čelůstka dostat třetí nabídku.

Jestli někdo všechna myslitelná sparťanská pravidla splňoval, byl to Costa, další na seznamu nechtěných. Až postupně mi dochází, kde všude bude chybět. Určitě coby mentor Benjamina Tetteha. Pokud jsme chtěli konečně nakopnout jeho spící talent, tak tohle mu nepomůže. Z celé africké enklávy už zůstal na Letné sám. Ledaže ho vedení nemíní nakopnout, ale spíš vykopnout. Už jsme tu měli Spartu arogantní, pokornou, internacionální, srdcařskou, tak teď bychom mohli mít čistě bílou. Tvrdé jádro ultras zajásá.

Naštěstí svět není černobílý, a tak přece jen přišla z Letné i jedna dobrá zpráva: Dávid Hancko zůstává aspoň na hostování. Mám radost nejen z té zprávy, ale i z toho, jakou on má radost.

Úplně všichni se můžeme radovat i ze dvou nefotbalových novinek. Do sparťanské rodiny se hlásí dva nové přírůstky - autobus luxusní značky a mentální kouč podobně věhlasného jména. Doufám, že Marian Jelínek dostal na starost i fanoušky. V dnešní vyšinuté době se na dálku vyučuje, pracuje i léčí, tak snad zvládneme i nějaké to online sezení s psychologem. Spousta z nás by ho už teď potřebovala.

Co se týče autobusu, tam se hádám s projížďkami pro fans nepočítá. Nám je spíš určen výrazný bílý nápis na rudé karosérii připomínající 36 sparťanských titulů. Kdykoliv uvidíme náš „zdravý, hladový tým“ přijíždět na stadion, můžeme si tu číslici pěkně v paměti fixovat. Nebo se snad počítá s přelepkou?