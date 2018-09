Vrba volá po zrušení videa. Chce, aby technika jako dřív nezasahovala do práce sudím?

Ne, neslyšíte špatně. Plzeňský trenér si stěžuje na rozhodčí v české lize. Pavel Vrba si konkrétně stěžuje na nejzkušenějšího sudího v lize Pavla Královce, který přitom jeho týmu pomohl. V pozici videorozhodčího totiž upozornil hlavního arbitra sobotní duelu s Opavou Ondřeje Berku, že by měl pro Plzeň nařídit penaltu. A to se také stalo a plzeňský kapitán Patrik Hrošovský z ní v 87. minutě rozhodl o výhře Plzně 1:0.

Nová doba. Plzeňský trenér si stěžuje na rozhodčí!

Parafrází z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag si lze pomoci ohodnotit výrok, který někdejší reprezentační trenér pronesl po zápase Plzeň - Opava.

Podle něj není projekt videorozhodčího technicky dostatečně na výši. A proto navrhuje, že než aby bylo video používáno v této podobě, tak raději vůbec.



Ano, krátce po zápase lze Vrbova slova v emocích pochopit. Sudí Berka totiž ve spolupráci s asistentem Matějem Vlčkem neuznali Plzni v 73. minutě gól Michaela Krmenčíka, který však měl platit, protože se o ofsajd nejednalo.

Sudí Ondřej Berka v zápase Plzeň - Opava

Je tu ale několik velkých ALE...



Pokud by chtěl být Vrba objektivní, musel by poukázat i na fakt, že ve 42. minutě sudí Berka nepotrestal zjevný faul Lukáše Hejdy v pokutovém území Plzně na Tomáše Smolu. A penaltu neposvětil od videa ani Královec.

Kdyby navíc nebylo zásahu Královce od videa, neodpískal by penaltu pro Plzeň za hru rukou Petra Zapalače v pokutovém území Opavy. Patrik Hrošovský by tak nemohl zahrávat penaltu a viktoriáni by dost možná gól při závěrečném tlaku nevstřelili.

A především...

Je velice zajímavé poslouchat kohokoliv z fotbalové Plzně si stěžovat na sudí. A ještě k tomu si stěžovat na zřízení videorozhodčího a volat po jeho zrušení.

Zavání to z Vrbovy strany totiž přáním, aby o osudech zápasu rozhodovali jen rozhodčí na hřišti. A videotechnika je při tom nerušila.

Kouči Plzně se nelze divit. Všichni si totiž jistě pamatujeme, že i přes nespornou kvalitu jeho týmu Plzeň ještě před nástupem videorozhodčího mnohdy vyhrávala právě s dopomocí sudích.



A soupeři pak zuřili, když zjistili, že video usvědčilo arbitry z omylu.

Tahle věta se vám, pane Vrbo, vzhledem ke kontroverzním verdiktům rozhodčích v zápasech Plzně vůbec nepovedla.