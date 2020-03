Antuka odpískaná, šance na Wimbledon téměř nulové. Jak bude vypadat zbytek tenisové sezony?

Praha Puzzle o tisíci kouscích už má zkompletované. A dál? Tréninky žádné. Na zápasy lze nyní rovnou zapomenout. „Příští měsíce mohou být dost dlouhé,“ říká Britka Johanna Kontaová, což rozhodně platí také pro tenisty a tenistky. Po předčasném „odpískání“ antukové sezony se zdá být téměř jisté, že totéž v roce 2020 potká i duely na trávě.

Finální verdikt o osudu dění v All England Clubu má podle pořadatelů přijít příští týden. „Je důležité mít naději. Není na tom nic špatného,“ říká Kontaová „A zároveň se není potřeba dívat příliš daleko. Nikdo nevíme, jak se věci vyvinou. Až se něco změní, budeme na to reagovat.“

Reálně ale existují jen dvě varianty letošního Wimbledonu: odklad, či zrušení. Už proto, že britský premiér Boris Johnson mluvil o tom, že v lepším případě pandemie koronaviru poleví za dvanáct týdnů - a Wimbledon startuje takřka přesně za tři měsíce, 29. června.

Deník The Guardian dokonce cituje nejmenovaného insidera, který už má jasno. „Šance na to, že by Wimbledon proběhl v červnu, se blíží nule. S takovou mírou nejistoty je u tak dlouhodobých a obrovských kontraktů ohromně složité najít nějaké nové datum. Viděli jsme to u olympiády.“

A lepší je si to přiznat co nejdříve. Rovněž pořadatelé her v Tokiu původně mluvili o rozhodnutí do čtyř týdnů, nakonec verdikt oznámili za 24 hodin. Důvod? Včasnou reakcí si kupujete čas a manévrovací prostor. Z tohoto pohledu je čím dál pochopitelnější tah šéfů Roland Garros, kteří se rozhodli turnaj revolučně přesunout na přelom září a října.

Tou dobou jsou sice naplánovány další akce ATP a WTA, mimo jiné významné podniky v Číně, ale dá se očekávat, že by hvězdy stejně daly přednost grandslamu. Pro Wimbledon ovšem podobná finta nedává tolik smysl; třeba kvůli tomu, že by na podzim byla daleko komplikovanější péče o zelený pažit.

Novak Djokovič s trofejí pro vítěze Wimbledonu.

A tak se zdá, že po oficiálním přerušení tenisového roku do června ticho na kurtech takřka s jistotou nabobtná o další týdny.



„Se všemi turnaji na trávě se bavíme a zůstávají v kalendáři. Ovšem realitou je, že se situace vyvíjí velmi rychle, takže všechno řešíme den po dni, týden po týdnu,“ nabízí nápovědu diplomatická reakce šéfa ATP Andrey Gaudenziho. „Tohle je mnohem závažnější než jakýkoli sport.“

Při čím dál trudnějších zprávách z New Yorku nezní úplně optimisticky ani snění o US Open (start naplánovaný na 24. srpna, pro kontext pouze měsíc po již odsunuté olympiádě).

„To, kdy se tenis znovu rozeběhne, záleží na době trvání krize,“ uvedl Gaudenzi. „A to je momentálně velká neznámá. Musíme se vyvarovat zbrklých rozhodnutí. Každopádně ale budeme potřebovat významné množství času, abychom se vyrovnali se všemi následky. Zvažujeme všechny možnosti.“

S hořkou koronavirovou ironií lze zatím pouze konstatovat, že loňská semifinalistka Roland Garros Kontaová bude mít i na opakované skládaní puzzle času až až.