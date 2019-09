„Baby Fed“ Dimitrov dal triumfem nad originálem razítko na svůj comeback, dosáhne vrcholu?

New York Podruhé v řadě ztratil na grandslamovém turnaji pětisetovou bitvu. Navíc tentokrát švýcarskou tenisovou legendu Rogera Federera udolal Bulhar Grigor Dimitrov poté, co dvacetinásobný triumfátor turnajů Velké čtyřky vedl 2:1 na sety.

Ani to nestačilo na muže, který už před deseti lety dostal přezdívku „Baby Fed“. Na kterého dokázal vyzrát ve všech dosavadních sedmi soubojích a kterému dosud dopřál jeden jediný vyhraný set. „Je to promarněná šance. Vedl jsem, věděl jsem, že před semifinále budou dva dny volna. Vše vypadalo tak dobře,“ pronesl před novináři osmatřicetiletý originál po prohře 6:3, 4:6, 6:3, 4:6 a 2:6.

Na grandslamech tak završil rok, který nebyl špatný. Ale ani nebyl nijak výjimečný. Jako druhý tenista historie sice letos završil 100 vyhraných turnajů, na Australian Open ale skončil v osmifinále, na Roland Garros mezi nejlepší čtyřkou, epické pětisetové finále Wimbledonu proti Srbovi Novaku Djokovičovi mají jistě všichni ještě v čerstvé paměti.

A nyní čtvrtfinálové loučení s newyorskými betony. „Myslím, že stále zažívám pozitivní období. Jsem zklamán, ale vrátím se zpět na vrchol. Porážky jsou součástí hry,“ přidal stále třetí hráč světa s letošní bilancí 43 výher a sedm porážek.

Co by za to jiní dali. Třeba i Dimitrov, který se krčí na 78. místě ratingu. A až na US Open se dostal do zelených čísel, aktuálně má na kontě 17 výher a 15 nezdarů. „Pořád jsem věřil, že vše zlomím. Jak? Je to jednoduché, tvrdou prací. Nechci znít příliš skromně, ale je to pro mě jen další zápas, další výhry, jede se dál,“ usmíval se osmadvacetiletý Dimitrov, kterého čeká třetí grandslamové semifinále v kariéře, první po téměř třech letech.



A v něm půjde o pořádně žhavou podívanou. Čeká na něj ruský čahoun a průšvihář Daniil Medveděv, který v New Yorku sbírá triumfy stejně rychle jako pokuty. Oba se dosud potkali dvakrát, vzájemnou bilanci mají 1:1, třiadvacetiletý Rus navíc na amerických betonech z 21 duelů prohrál jen dva, vždy ve finále. „Nikdy jsem nebyl připraven lépe. Výhra nad Rogerem byla jen dalším krokem na mé cestě,“ nebojí se výzvy Dimitrov.